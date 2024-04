Por: Caracol TV

La periodista María Alejandra Villamizar conversó con la vicepresidenta Francia Márquez sobre el Ministerio de la Igualdad, una cartera que, para un sector de la opinión pública, todavía no despega.

Francia Márquez habló de las marchas y de la investigación que acaba de vincular la Fiscalía en la pasada campaña presidencial. Cabe recordar que esta entrevista se realizó antes de las marchas del domingo, 21 de abril.

María Alejandra Villamizar: hay una percepción, a lo mejor equivocada, que usted está un poco alejada de este debate nacional que tan intenso vivimos a diario. ¿Es así? Usted está a un poco de distancia, o más bien guardando silencio, si se puede llamar así a las controversias.

Francia Márquez: yo creo que no. Siempre me interesa lo que pasa en el país, pues soy la vicepresidenta de este país. Sin embargo, tengo una tarea que avanzar y es poner a andar una institución, el Ministerio de la Igualdad. Estoy más bien concentrada en eso, en hacer que esta institución empiece a mostrar resultados para el país y, sobre todo, para la gente más vulnerable de Colombia.

María Fernanda Villamizar: ¿cómo va esa gestión y por qué han venido las críticas? ¿Qué está obstaculizando su trabajo?

Francia Márquez: yo agradezco esa pregunta porque esta es una institución que efectivamente, la ley se firmó el 4/01/2023. Sí, un año desde que se firmó la ley. El Congreso le entregó al presidente unas facultades para que en los 6 meses siguientes de firmada la ley pudiera reglamentar el sector de la igualdad y equidad. Es así como el 29 de junio el presidente firma los decretos que constituyen el sector de la igualdad y la equidad, la estructura del ministerio. Por su puesto, también firma el decreto donde me designa como ministra. Vale la pena aclarar esto porque yo no fui nombrada como un funcionario con sueldo, yo fui designada como la Constitución establece. Esto es importante, porque hay un rumor de comentarios que dicen que estoy recibiendo doble sueldo.

Soy designada como ministra, pero no hay un doble sueldo en esta labor tan bonita e importante que realizo y que la hago con todo mi esfuerzo, con todo mi amor, con todo mi compromiso. Sé que lo más grande que tiene Colombia es cerrar brechas de inequidad y desigualdad. Nosotros hicimos toda la constitución legal del ministerio.

Eso significa trámites ante la Cámara de Comercio para sacar la personería jurídica al ministerio, trámites en la Dian para el RUT, trámites en la Contaduría General para todo el proceso de registro de códigos que implican crear una institución. Trámites en Hacienda para crear la cuenta para que los códigos puedan empezar a recibir transferencias presupuestales. Los trámites nos tomaron 2 meses, de junio a agosto. Es en agosto cuando ya hacemos que el ministerio esté legalmente constituido y empiece a funcionar.

María Alejandra Villamizar: ¿con la mano en el corazón, usted cree, siente, que fue necesario crear ese ministerio?

Francia Márquez: claro que sí. Hoy más que nunca lo reafirmé. Representa todo lo que uno pueda hacer por la política pública, representa lo que podamos hacer por los más vulnerables, los más excluidos en este país. De ese tiempo para acá nosotros empezamos a contratar personal. Los funcionarios y funcionarias que iban a trabajar con nosotros. Llegamos a diciembre con 70 personas en el ministerio y contratadas para hacer toda la estructuración de programas.

Después de diciembre hemos estado formulando los programas. Tenemos 22 programas, hemos priorizado 7. El programa de autonomía económica para mujeres, prevención y atención de violencias basadas en género. Tenemos casas para la autonomía, para la dignidad de las mujeres. Tenemos jóvenes en paz, que ya arranca y que hay más de mil jóvenes en el programa. Tenemos un programa maravilloso que se llama Jóvenes guardianes de la naturaleza. El otro programa es hambre cero. Es un programa que busca erradicar el hambre en nuestro país. Estamos priorizando 70 municipios donde la crisis del hambre es más aguda, hay mayores riesgos de inseguridad alimentaria.

María Alejandra Villamizar: esas acciones de Gobierno, eso que usted está empezando a ver, después de esa frustración, usted cree que la van a sentir más los colombianos que están calificando de una manera fuerte la gestión del Gobierno, diciendo que no se están sintiendo. Casi el 70% según una encuesta dice que el país va por mal camino y que tienen una percepción lenta del Gobierno. ¿Qué diría usted sobre la diferencia entre percepción y gestión?

Francia Márquez: yo creo que siempre, en cada gobierno, el primer año la gente empieza a desesperarse. Es un pueblo que ha esperado toda la vida, lleva 500 años viviendo en la exclusión, marginalidad y vulnerabilidad. Yo entiendo la angustia y la desesperación, que es la misma nuestra, de tener rápidamente cambios y llevar transformaciones. Infortunadamente, la administración no funciona así.

María Alejandra Villamizar: ¿cómo entiende usted este proceso constituyente, como lo llama el presidente? ¿Qué esperar si es un proceso que ya comenzó? ¿Cómo se van a gestionar esas agendas de participación que pueden cruzarse con los programas que usted nos está mencionando?

Francia Márquez: yo creo que nosotros tenemos una de las constituciones más avanzadas y progresistas de la región. Eso lo valoramos mucho. De ahí que lo que haya establecido la Constitución del 91 se haya implementado y le está garantizando a los colombianos sus derechos básicos y esenciales es otra cosa. Yo he entendido la propuesta del presidente, él plantea para que sea el pueblo en su legitimidad como lo establece la Constitución: el pueblo es libre y soberano para tomar las decisiones en favor de su bienestar y en favor de su garantía de sus derechos. El presidente lo que está haciendo es instar al pueblo colombiano a que, frente a los derechos básicos, derechos esenciales, con los que hoy no cuentan todos los colombianos, frente a la inequidad y desigualdad. El constituyente primario tome decisiones en razón a una sociedad, a una nación que se sigue construyendo y tiene que construirse para garantizar el bienestar no de unos pocos, sino de todos.

María Alejandra Villamizar: la Fiscalía ha dado una noticia sobre las fuentes de financiación de la campaña. ¿Cuál es su sentir alrededor de una investigación como esta?

Francia Márquez: yo puedo decirles a los colombianos que yo no tengo nada que temer. He hecho las cosas con transparencia. Igual hicimos una campaña con transparencia, bonita, que surgió a raíz del pueblo, de los territorios más excluidos y marginados. Yo creo que de eso se trata, que se haga la investigación correspondiente. Tanto el presidente como yo, de alguna manera, estamos involucrados en este proceso y tendremos que responder a partir de nuestros apoderados judiciales. Yo tengo la tranquilidad y le puedo decir a todos los colombianos que tengo el corazón bien puesto. Yo no soy una persona que llegué aquí haciendo actos ilegales, conductas ilegales.

Yo llegué aquí con transparencia, desde lo más humilde. Incluso, no hacía falta, yo no hacía parte de ningún partido político. Yo llegué aquí como una líder social y mi trabajo lo hemos hecho con transparencia. Les digo a los colombianos que estén tranquilos, porque sé de este proceso que se hizo para llegar junto al presidente Petro. Esto lo hicimos con honestidad, con transparencia. Gustavo Petro ha sido un hombre que ha denunciado la corrupción de este país y lo seguimos haciendo. No hay nada que temer, vamos a ir para adelante.

María Alejandra Villamizar: ¿qué opina de toda esta agitación alrededor de las marchas que se dan a favor y contra el Gobierno?

Francia Márquez: yo creo que es el derecho democrático que tiene todo el pueblo colombiano a movilizarse. Lo lindo de eso es que hoy a la oposición no se le asesina, no se le sacan los ojos, no se le violenta. La oposición sale a marchar como si estuviera en un paseo. Creo que eso evidencia un cambio en términos de poner la política de la vida en el centro. Aquí se le garantizan todos los derechos y damos garantías para quien desee movilizarse en este país lo haga con tranquilidad y no como pasó en tiempos pasados, donde movilizarse le costó la vida a mucha gente.

