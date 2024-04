Por: Caracol TV

En medio de las marchas que se llevaron a cabo este domingo, 21 de abril de 2024, diferentes personalidades políticas de la oposición mandaron mensajes al presidente Gustavo Petro.

“Lo que está dominando es la sensación de qué usted no gobierna, de que usted no ejecuta, de qué usted se quiere reelegir, de qué usted no quiere respetar la Constitución del 91. Señor presidente Petro, por favor, deje de estigmatizar, deje de dividir”, señaló David Luna, senador de Cambio Radical.

Dedicatoria de María Fernanda Cabal a Gustavo Petro por marchas

Así mismo, la senadora María Fernanda Cabal dijo que “cada día que se levanta nos da un motivo más. ¿Quería constituyente el reencarnado de Chávez? Aquí lo tiene, este es su regalo de cumpleaños: la Plaza de Bolívar repleta”.

“Es importante que el presidente Gustavo Petro entienda que acá hay un pueblo que está en contra de sus reformas, que está en contra de su gobierno, que no vamos a permitir que se perpetúe en el poder convocado a inconvenientes asambleas nacionales constituyentes”, aseveró Carolina Arbeláez, representante a la Cámara.

Alejandro Gaviria, exministro de Salud, afirmó que “representa un llamado de atención no solo para el Gobierno, sino para todo el Estado colombiano sobre la necesidad de solucionar los problemas, sobre la defensa de nuestras instituciones y ciertas formas de poder caprichoso que hemos visto estos días”.

La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, dice que el Gobierno está abierto al diálogo y a escuchar a los manifestantes: “Colombia es nuestro espacio en común y debemos sacarlo adelante”.

Alejandro Ocampo, representante de la Cámara por el Pacto Histórico, destacó las condiciones que el gobierno Petro garantizó para los marchantes: “Quiero felicitarlos porque fue una marcha tranquila. Me encanta que este gobierno garantice todos los derechos para que puedan marchar. Que el Esmad, que la Policía no haya hostigado, no los haya atacado”.

El presidente del Congreso, Iván Name, también se pronunció diciendo que “Colombia es una república democrática, sus cimientos y sus instituciones son inconmovibles.

