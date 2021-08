El líder del movimiento ‘Colombia Humana’ habló en una transmisión de YouTube junto a Gustavo Bolívar e hizo referencia al episodio en el que dio información errónea sobre las vacunas contra el COVID-19.

“Esta variante del COVID, que se llama Delta, está hasta ahora propagándose. Me extrañó muchísimo que, publicados en los mejores periódicos del mundo, el New York Times, el Washington Post, The Guardian, no apareciera una palabra en la prensa colombiana. Dije: ‘para eso son las redes si los medios no lo transmiten’. Entonces, me dediqué a hacer una serie de trinos transmitiendo la información y el resultado fue tenaz, no. Porque sí equivoqué unas frases, sí es cierto, pero se agarraron de ahí de una manera pavorosa”, indicó Petro, en su transmisión de YouTube.