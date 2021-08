Luego del revuelto que armó Gustavo Petro por erradamente decir que las vacunas contra la COVID-19 no servían para la variante delta, el senador se volvió a pronunciar sobre el tema en sus redes sociales.

Y es que no solo hubo una gran controversia en el país por el descuidado trino del senador, que hasta Twitter calificó como engañoso, sino que hasta sus propios familiares apoyaron la vacunación que promueve el Gobierno.

Así lo hizo, por ejemplo, una de sus hijas, Sofía Petro, que a través de Twitter lo reprendió, aunque luego borró la publicación; luego reconoció que el trino de su papá fue desafortunado, pero intentó defenderlo.

Estas fueron sus publicaciones:

Concuerdo en que no fue un trino suficientemente preciso, pero él ha dejado muy clara su posición a favor de las vacunas. Seguir haciendo eco a la idea de que Petro es antivacuna es igual de peligroso que la imprecisión inicial. Por unos cuantos likes y el chiste no lo vale… https://t.co/tZFSM6pimC — Sofía Petro (@sofia_petro) July 31, 2021

Asimismo, Nicolás Petro publicó su carné de vacunación contra la COVID-19 afirmando que la “vacuna salva vidas”, tal y como se aprecia a continuación:

Hoy me vacuné, primera dosis. La vacuna salva vidas. pic.twitter.com/xM94RbalJi — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) July 30, 2021

Gustavo Petro reconoce error en trino sobre vacunas contra la COVID-19

El senador terminó retomando el tema en un Facebook Live, en el que reconoció que cometió un error con su publicación sobre las vacunas y la variante delta.

“Me extraño muchísimo que [investigaciones] publicados en los mejores periódicos del mundo, el New York Times, el Washington Post, The Guardian no apareciera una palabra en la prensa colombiana. Dije: ‘Para eso son las redes, si los medios no lo transmite’. Me dediqué a hacer una serie de trinos transmitiendo la información y el resultado fue tenaz porque, sí equivoqué una frase, sí es cierto, pero se agarraron de ahí de una manera pavorosa”, dijo Petro.

El senador, que conoció a su tocayo brasileño que recibe insultos por confunsión, también publicó su carné de vacunación, dejando claro que sí está vacunado, por lo menos con la primer dosis, y que se la puso en Colombia.

Este es el video (desde el tiempo 1:18:00) donde Petro reconoce que cometió un error en su trino: