Horas después de un polémico mensaje en el que decía que las vacunas contra el COVID-19 no servían para la variante Delta, Gustavo Petro recibió miles de comentarios.

Los más acérrimos críticos de Petro aprovecharon la oportunidad y se desataron con fuertes comentarios contra el candidato presidencial.

“¡IRRESPONSABLE! La salud pública no es un tema de especulación”, escribió en Twitter María Paula Correa, jefe de gabinete de la Presidencia de la República.

“Grave mentira de Petro”, “Es hora de que Twitter tome acciones”, “Petro, el antivacunas más seguido de Colombia”, son solo algunos de los comentarios que políticos, periodistas y líderes de opinión han lanzado contra el senador.

Sin embargo, hasta los propios seguidores de Gustavo Petro lo criticaron por haber escrito ese mensaje que fue tildado de irresponsable por varios de ellos.

“Las vacunas sí sirven para la variante… Por favor no cometa ese error”, escribió un seguidor de Petro, con más de 200.000 seguidores en Twitter, identificado como ‘Beto Coral’.

“Me preocupa el Petro que no cree en las vacunas, pero me preocupa más el Petro que no está bien asesorado”, agregó otra seguidora de Petro, con más de 80.000 seguidores en Twitter, identificada como ‘Majo Doria’.

El mensaje de Petro, tildado como peligroso por parte de especialistas, llegó al replicar una noticia de un portal mexicano que dice citar al New York Times en una presunta investigación sobre la efectividad de las vacunas contra la varíate Delta del COVID-19.

Petro compartió el enlace de una nota en la que lo único que se afirma es que se debe enfatizar en la vacunación como la mejor defensa contra una variante tan contagiosa (como Delta) que actúa casi como un nuevo virus.

El senador fue criticado ampliamente por medios de comunicación, políticos y líderes de opinión en todo el país por sus irresponsables aseveraciones contra la vacunación.

“Esto va a producir que muchos petristas que obedecen las religiones de la política, pues eso tiene unos borregos que seguramente no se van a vacunar, y esto se puede traducir en vidas arriesgadas”, señaló Néstor Morales, director de ‘Mañanas Blu’, en Blu Radio.

Este es el trino de María Paula Correa: