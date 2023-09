La madre del futbolista colombiano, oriundo de La Guajira, pide a las autoridades agilizar el proceso para poder viajar a México, además se enfrenta a una difícil situación económica.

Un drama vive una familia colombiana luego de que su ser querido, sufriera una fuerte agresión que lo dejó en estado de coma, esto en medio de un partido de fútbol amateur en México.

Se trata de Ander Jafeth Salas, un joven de 22 años, oriundo de de Maicao, La Guajira, y a quien lo catalogaban como un prometedor futbolista. Viajó a México, aproximadamente hace 5 años, “se fue por un sueño, a ser un futbolista profesional”, señaló su madre.

El hecho ocurrió el pasado 6 de septiembre en el estado de Texcoco, mismo día en que la familia de Salas recibiera la lamentable noticia. Según lo que se ha conocido, el joven se encontraba disputando un partido de fútbol, y anotó un gol.

En medio de la celebración, y los momentos de alegría, se convirtieron en una batalla. Testigos de los hechos contaron que los jugadores del equipo rival se abalanzaron sobre Ander, quienes le propinaron una fuerte golpiza que lo dejó inconsciente.

En vídeos que se han divulgado en redes, no se ve a sus compañeros ni otras personas tratar de auxiliarlo.Los fuertes golpes que sufrió el colombiano, le dejó graves lesiones en la cabeza, que lo mantienen en coma en un hospital de la Ciudad de México.

Algunos señalaron que al equipo rival que iba perdiendo, le molestó que celebrara el gol.

Madre del futbolista colombiano, pide ayuda para viajar a México

Desde el pasado 7 de septiembre, su madre Ana Jackeline Salas, se enfrenta a una lucha en medio del desespero y la angustia tras no poder viajar a ver a su hijo.

“No he podido ir a verlo, soy una madre de escasos recursos, necesito ver a mi hijo (…) allá no tiene familia, sólo cuenta con las amistades que lo distinguen”, suplica la madre de Ander.

Sin embargo, el viaje de Ana Salas, se ha visto obstaculizado por una serie de problemas. Según las autoridades colombianas, hasta horas de la tarde del 11 de septiembre aún no había recibido los permisos necesarios para poder viajar, ante esto se suma la difícil situación económica.

También señala que tuvo un error en la documentación, según Ander registra como su sobrino y no como su hijo, una situación que ha complicado más el proceso.

Por lo tanto, la madre del joven guajiro pide a las autoridades mexicanas que se haga justicia por lo ocurrido con su hijo, asimismo al Gobierno de Colombia que la ayude para viajar a territorio mexicano.

“Pido a la justicia mexicana, a la justicia de mi país, he pedido ayuda y no me escuchan, estoy desesperada”, es su desesperado llamado.

Hasta el momento no se han conocido noticias relacionadas con la captura de los responsables del ataque contra el colombiano. “Pido justicia para todos aquellos agresores que se atrevieron a maltratarlo como si fuera un animal”, aseguró.