Continúa la controversia por las declaraciones dadas por el técnico de Atlético Nacional, Paulo Autuori, quien en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (6:20 p.m.) ante América, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 1 2023. El brasileño levantó ‘polvareda’ con lo que serían, para él, los objetivos del club.

Y lejos de atizar la polémica que generaron sus palabras, el propio equipo, a través de sus redes sociales, se encargó de revivirlas, con una publicación que encendió aún más a los hinchas del ‘verde’. Los cuales no dudaron en opinar en sus perfiles y de criticar lo que sería la poca ambición institucional.

“A continuación una de las declaraciones más vergonzosas e irrespetuosas en la historia de Nacional”, comentó Andrés Felipe Muñoz, uno de los líderes de la barra ‘Los Del Sur’ y baterista de la agrupación musical ‘3 de Corazones’, quien no ocultó su decepción por estas palabras.

“Qué tristeza, los dueños convirtieron al equipo más ganador de Colombia en un Envigado Fútbol Club”, agregó otro de los aficionados, a quien lo dicho por el estratega foráneo le generó indignación. Y no es para menos, pues estaría en juego el prestigio del elenco que suma 32 títulos en sus vitrinas.

“Pocas veces hacen eco de lo que se dice en las ruedas de prensa, por lo que este tuit deja claro cuáles son los objetivos institucionales. Si comunican esto desde el inicio sabe uno a qué atenerse; pero claro, no pueden hacerlo porque ahí si es verdad que no va nadie al estadio”, comentó otro seguidor.

Pocas veces hacen eco de lo que se dice en las ruedas de prensa, por lo que este tweet deja claro cuáles son los objetivos institucionales. Si comunican esto desde el inicio sabe uno a qué atenerse; pero claro, no pueden hacerlo pq ahí si es vd que no va nadie al estadio. Pillos! https://t.co/iOZzwED0Gv

Así como hubo detractores, también salieron quienes defendieron a Autuori, aunque en un menor porcentaje. El tema dio para que algunos de los fanáticos sugirieran, en consecuencia, prescindir del timonel y contratar a un técnico más modesto, que se adecúe a los objetivos que tendría Nacional.

A dos días del superclásico ante los ‘escarlatas’, en la lucha por los primeros lugares del tablero de posiciones, el ambiente parece estar caldeado con Autuori: al que no le perdonarían un revés frente al elenco vallecaucano, orientado por otro brasileño y exentrenador, como Alexandre Guimaraes.

Estos son algunos de los comentarios que generaron las declaraciones de Paulo Autuori:

Este tipo y como tal la dirigencia de nacional tiene mentalidad de equipo chico. Eso que lo diga el DT de envigado pero el verde siempre tiene que salir con mentalidad de ser CAMPEÓN 💚 no sirve nada MÁS.

Vendan ese puto equipo, malparidos mediocres. Esto es Nacional no Envigado, Millonarios o Cali.

La idea d este señor es d derrota hay hinchas que no les gusta los LDS y por ello es el apoyo a don Paulo, por llevar la contaría no podemos como hinchas estar tranquilos cuando entrar a los 8 es un objetivo y no es de saber escuchar, es de enternder el contexto de lo q dice

