El pasado 30 de diciembre, Liliana Valencia pidió permiso a su madre para ir a casa a tomar una ducha, a pocos metros de un establecimiento cosmético en el municipio de Roberto Payán (Nariño). Como no regresó, familiares fueron a buscarla a casa. Lo que hallaron es apenas descriptible: luego de forzar las puertas, Liliana Valencia, de ocho años, se encontraba sin vida en el lugar con signos de violencia.

(Vea también: Cae el mayor cargamento de droga en aguas colombianas: tendría 11 millones de dosis)

“La niña fue encontrada vilmente asesinada ese día. Todo pasó al medio día. Resultó con varias heridas de arma blanca en la cara, tórax y pecho. Hasta ahora no tenemos indicio de quién lo hizo. Ella vivía con la mamá y lamentablemente lejos de mi presencia”, dijo en entrevista con El Espectador, Edinson Valencia, padre de Liliana.

A Valencia le cuesta un dolor inimaginable hablar del tema, pero cree que es necesario dar a conocer su denuncia, para ejercer presión en las autoridades y, así, encontrar al responsable o a los responsables del crimen. Hace unos días viajó a Roberto Payán desde Bahía Málaga, un paradisiaco archipiélago, donde es presidente del Consejo de las Comunidades Negras.

Por ahora, lo único que sabe es que la Policía acordonó el lugar, aquel 30 de diciembre, y funcionarios de la Fiscalía levantaron el cuerpo de su pequeña hija, con quien solía sostener largas videollamadas. El expediente quedó en manos de la Fiscalía 16 de homicidios de Popayán.

(Lea también: Misteriosa desaparición de niña en Nariño cumple 8 años: aún no hay rastro)

“Los niños no se tocan, no se violentan. A los niños se les quiere, se le ama. Me han dado mucha fuerza para no llorar por ella, pero las palabras se le pierden a uno. Espero que Dios obre en las personas que están a cargo de la investigación y den con el paradero de las personas que cometieron este crimen”, concluyó Valencia.

Roberto Payán es un municipio de difícil acceso, ubicado en el corazón de Nariño y al cual solo se puede acceder en embarcaciones o en helicóptero. Aunque hay presencia de grupos armados, esa no es la hipótesis que, por ahora, manejan las autoridades. Este 6 de diciembre un equipo de Policía Judicial llegará a la zona para atender específicamente el hecho. Los familiares de Liliana Valencia claman por justicia.