Hacia las 2:00 de la tarde de este jueves se tenían programadas las exequias del cuerpo de la DJ, quien murió por asfixia mecánica, según indicó el reporte oficial de Medicina Legal.

El cuerpo, que estaba siendo velado en la funeraria Capillas de la Fe de la localidad de Chapinero —y que según las autoridades presentaba varios signos de violencia—, fue trasladado en un coche fúnebre que escoltaban varios familiares y allegados a la joven.

Los vehículos se movilizaron en caravana por la calle 80 y, de acuerdo con El Tiempo, uno de los hermanos de la artista colocó algunas de las mezclas musicales a todo volumen para homenajear a su familiar durante el traslado del cadáver al cementerio.

Momentos antes del traslado Citytv habló con dos de los familiares de Valentina Trespalacios, quienes pidieron justicia que el caso no quede impune.

“Que a este tipo le caiga todo el peso de la ley. No queremos que haya más mujeres asesinadas en Colombia o en cualquier otra parte del mundo de esta forma”, dijo Teresa Bolívar al noticiero.

A las dos de la tarde será sepultada la dj valentina Trespalacios. La joven es velada en una funeraria de chapinero, donde la acompañan sus familiares y mejores amigos, quienes piden que le caiga todo el peso de la ley a John Poulos presunto asesino de la mujer.

Por la misma línea se pronunció Daniel Felipe Trespalacios, hermano de la fallecida, quien pidió la pena máxima para John Poulos, novio de la DJ y presunto asesino, pues fue la última persona con la que compartió la mujer.

“No es justo lo que hizo. El fiscal debe pensar en que le pudo pasar a la hija. No le tengan compasión a este hombre que no tuvo compasión con mi hermana y, si le pueden dar cadena perpetua, mucho mejor. Él se quiere salir con la suya, pero no la va a lograr”, aseguró el joven.