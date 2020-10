green

El exembajador de Uruguay mostró sus inquietudes en Blu Radio, a raíz de un artículo de la Silla Vacía que señala que Francisco Barbosa no solo echó para atrás el preacuerdo con el mayordomo Laureano Martínez, sino que “reasignó todos los procesos” relacionados con el laboratorio de coca hallado en terrenos de Sanclemente.

Una de las razones que impulsó la decisión de Barbosa, según el portal político, que consultó al abogado del mayordomo y a otras dos fuentes del ente acusador, es que la fiscal del caso no “ahondó en lo que podía revelar Laureano sobre el exembajador”.

En ese sentido, Sanclemente le dijo a la emisora que, si bien no tiene angustia por lo que prosigue en la investigación —pues reitera que es inocente de lo que se le acusa—, sí le “inquieta que pretendan” implicarlo en el caso.

“Básicamente, la fiscal que estaba adelantando mi investigación estaba llegando a la convicción de que yo no tengo responsabilidad alguna en esta situación, y esto iba a un archivo de la investigación, como debe ser. Parece ser, según dice la nota [de la Silla Vacía], le llevan esa información al fiscal general y él de alguna manera no se siente a gusto de que no haya ninguna sindicación contra Sanclemente, lo cual, por supuesto me inquieta”, manifiesta el exembajador.

El exdiplomático, que renunció a su cargo para dedicarse a defenderse, aseguró que él, su familia y sus socios son personas “honestas, altamente reconocidas, honorables y trabajadoras”, que nada tiene que ver con la organización que está detrás de la narcofinca.

Además señaló que la Fiscalía “nunca” les ha comunicado nada del proceso, y que la mayoría de cosas sobre su caso las ha sabido por los medios de comunicación.

Finalmente, Sanclemente dijo en la entrevista que las interceptaciones que tienen las autoridades probarían que él es inocente, y que Laureano Martínez, y otro mayordomo, son los responsables de permitir el funcionamiento de los narcolaboratorios.

Martínez se iba declarar culpable de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos, falsa denuncia y concierto para delinquir agravado, en una audiencia programada para la semana pasada por el preacuerdo con el ente acusador, que no se llevó a cabo por decisión de Barbosa.