Después de ocho días de haberse presentado el accidente, el hombre aseguró en Noticias Caracol que este hecho generó una lamentable tragedia familiar, ya que su esposa perdió el bebé que estaban esperando.

Rendón, que es de origen venezolano, manifestó en el informativo que sufrió varias heridas en todo su cuerpo, principalmente, en la cabeza, cuello y espalda. Asimismo, indicó que hasta el momento nadie le ha respondido por lo sucedido.

“Intente hablar con el dueño del taxi y me dijo que el seguro respondida. Sin embargo, han pasado varios días y no he tenido respuesta de nadie. El conductor ni siquiera se ha comunicado conmigo”, puntualizó.