Cuando a Oviedo le devolvieron sus terrenos, en Urabá, se encontró con que la casa que había dejado hace 23 años estaba destruida, así como otras construcciones que estaban alrededor, según Noticias Caracol.

El terreno de Oviedo es uno de los que está rodeado por predios de la hacienda Monteverde, que cercó un camino de servidumbre hecho, según el noticiero, por los campesinos que tienen sus fincas cerca; por eso, ahora no pueden pasar.

El informativo asegura que los abogados de los dueños de la hacienda, a nombre de la empresa Todo Tiempo S.A.S., indicaron que el camino no está constituido legalmente como de servidumbre, por lo que es de uso privado.

A eso se le suma que el otro sendero para que Oviedo pudiera entrar y salir de sus tierras, uno más largo, también fue cercado por la hacienda, cosa que a la vez afectó a una comunidad indígena restituida en el sector en 2015.

“Yo por ahí entraba y salía sin ningún problema y ese fue el camino que me concedió el juez cuando me hizo la restitución de tierras (…). Junio y julio, por ahí más o menos me empezaron a cerrar los caminos, a cerrar los broches, me colocaron cercas y todas esas cosas”, dijo el campesino al medio.