El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que Colombia perdió oficialmente un glaciar. Se trata del glaciar de Los Cerros de la Plaza, ubicado en la Sierra Nevada de Güicán o El Cocuy, cuya extinción fue declarada en marzo de 2026 tras años de reducción acelerada del hielo.
La entidad explicó que su desaparición no ocurrió de forma repentina, sino como consecuencia de un proceso sostenido de transformación climática que se intensificó durante las últimas décadas.
Según el Ideam, hacia mediados del siglo XIX este glaciar alcanzaba una extensión aproximada de 5,5 kilómetros cuadrados.
Más de un siglo después, en 2016, su área ya se había reducido a apenas 0,15 km². Hoy, la medición oficial confirma una cobertura de 0 km², lo que significa su desaparición definitiva.Lee También
Exdirector de Inteligencia de Colombia investigado por la Procuraduría: ¿promesas indebidas al caso 'Papá Pitufo'? Vandalismo en el sur de Cali: daños al MÍO dejan a miles sin transporte y desatan debate sobre protestas ¡Atención Cali! Estos barrios tendrán corte de agua este jueves por obras de modernización de Emcali Fiesta de lujo en la cárcel de Itagüí: artistas, licor y escándalo dentro del pabellón de los capos
El instituto señaló que la pérdida responde principalmente a:
- Aumento sostenido de la temperatura global
- Reducción de las precipitaciones en forma de nieve
- Ubicación del glaciar a una altitud vulnerable frente al calentamiento climático
En los Andes tropicales, los glaciares reaccionan rápidamente a las variaciones climáticas, por lo que funcionan como indicadores directos del cambio climático.
Para el Ideam, la extinción del glaciar de los Cerros de la Plaza evidencia impactos reales y actuales del cambio climático sobre el territorio colombiano.
La pérdida de estos ecosistemas muestra cómo el calentamiento global ya está modificando de forma irreversible las montañas tropicales del país, donde sobreviven cada vez menos glaciares.
Monitoreo satelital confirmó la extinción del glaciar en El Cocuy
La desaparición fue documentada mediante monitoreo satelital realizado por el Ideam con apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
El @IDEAMColombia confirmó la extinción del glaciar de los Cerros de la Plaza, en la Sierra Nevada de El Cocuy.
Pasó de 5.5 km² en el siglo XIX a 0 km² en la actualidad, tras décadas de retroceso por el aumento de temperatura y la disminución de nieve. pic.twitter.com/v4R9qlBJZt
— Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) April 10, 2026
Las herramientas del Observatorio de la Tierra y el Territorio permitieron seguir durante años la reducción progresiva del hielo hasta confirmar su extinción total.
Este tipo de seguimiento científico permite además medir con mayor precisión:
- La velocidad del cambio climático en Colombia
- Los impactos ambientales en ecosistemas de alta montaña
- La transformación del paisaje andino
¿Por qué los glaciares son claves para el equilibrio ambiental en Colombia?
El Ideam advirtió que la desaparición de un glaciar no es un hecho aislado, sino una señal visible de un sistema climático en transformación.
Los glaciares cumplen funciones esenciales como:
- Regulación hídrica natural
- Almacenamiento de agua dulce
- Estabilidad de ecosistemas de páramo y bosque altoandino
- Mantenimiento del equilibrio ambiental en alta montaña
Cuando desaparece un glaciar, también se afectan las dinámicas ecológicas y sociales de las comunidades que han habitado históricamente estas zonas.
Qué se pierde cuando desaparece un glaciar
Los glaciares tropicales contienen hielo formado hace cientos o incluso miles de años.
Ese hielo funciona como un archivo natural del clima del pasado, ya que conserva pequeñas burbujas de aire que permiten a los científicos reconstruir la composición atmosférica de otras épocas.
Al desaparecer un glaciar, Colombia pierde:
- Registros climáticos únicos
- Información científica irremplazable
- Indicadores naturales del cambio ambiental
Además, su desaparición enciende alertas sobre el estado de ecosistemas estratégicos como páramos y montañas altoandinas.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO