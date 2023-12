Daysuris Vásquez fue esposa de Nicolás Petro hasta que este se metió con Laura Ojeda Estupiñán, mejor amiga de la popular ‘Days’ y quien actualmente está embarazada del hijo del presidente de Colombia.

(Vea también: “Hijo de Petro, peor que hijos de Uribe”: Néstor Morales, que lo comparó con los de Chávez)

En consecuencia, Daysuris Vásquez le dio fin a su matrimonio, aunque no de manera legal, dejando que su examiga se quedara con el que venía siendo su marido.

Sin embargo, ‘Days’ no se quedó callada y dijo que Nicolás Petro había recibido dinero de antiguos mafiosos durante la campaña presidencial de su padre.

Además, publicó chats y grabaciones, motivo por el que se le asignó protección especial por parte de las autoridades y por lo que le han alcanzado a decir que se trata de una “mujer ardida”.

Este escándalo hizo que el jefe de Estado le pidiera a Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, que investigue a su heredero.

De hecho, el propio Nicolás reconoció en un comunicado que sí recibió “dineros”, pero que estos no tenían procedencia “ilícita” y se declaró “víctima” de intromisión en su “vida personal”.

En medio de esta situación apareció Lizeth Castro, madre de Daysuris Vásquez, para defender a su hija y hundir a la mujer que se interpuso en el matrimonio.

Lee También

“Laura Ojeda no fue mujer de Abelardo de la Espriella”, corrige exsuegra de Nicolás Petro

Lizeth Castro fue quien sacó a flote el nombre del famoso abogado que se jacta de ser de derecha y que constantemente aparece acompañando al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En entrevista con el ‘Noticiero Alerta, Barranquilla’, la exsuegra de Nicolás Petro explicó de dónde habría salido la mujer que actualmente está embarazada del hijo del presidente.

“Laura Ojeda Estupiñán, todo eso lo sé yo, supuestamente ella era mujer de Abelardo de la Espriella, fue mujer de él hasta que yo tengo entendido porque ella misma lo dijo de su propia boca y todo”, comentó.

Y agregó que la nueva novia de Nicolás Petro tiene segundas intenciones: “Nicolás no era nadie, pero como ahora es el hijo del presidente, esa mujer se le atravesó. Ella sí es interesada, pero mi hija no. De hecho mi hija dice que no le va a dar el divorcio y no se lo va a dar”.

Además, aseguró que Daysuris Vásquez nunca se fijó en el dinero de Nicolás Petro porque cuando lo conoció este no tenía poder.

“Él no era nadie cuando llegó aquí, vino con su maletica y punto. Mi hija lo ayudó, le hizo campaña, yo de mis ahorritos le di la platica a ella para camisetas y gorras, pero eso no lo sabe él”, comentó.

Por último, reiteró: “Nicolás Petro dejó a ‘Days’ por irse con la otra, la que es su nueva mujer… Nunca me gustó la amistad de esa muchacha con ‘Days’”.

Sin embargo, días después se echó para atrás con un comunciado en el que dijo que “nada es cierto” ni le consta.

“Quiero expresar mis mis más sinceras disculpas con el abogado y su familia”, enfatizó.

Comunicado a la opinión pública de parte de mi madre Lizeth Castro. pic.twitter.com/KOtR77JYI6 — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) March 6, 2023

Laura Ojeda se defendió: “Creo en el amor… Aqui no hay intereses”

La actual novia de Nicolás Petro salió al paso de las críticas con un escueto mensaje para limpiar su nombre:

“Aunque quieran jodernos, creo en la justicia y en el verdadero amor. Aqui no hay intereses, juntos somos más fuertes y venceremos”, trinó.

@lauraijedae

Nota: Este artículo se actualizó cuando la señora Lizeth Castro emitió su comunicado echándose para atrás.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.