Abelardo De La Espriella, uno de los abogados más reconocidos de Colombia, nunca ha ocultado su gusto por opinar del diario vivir del país: por ejemplo, tiene un claro descontento con la gestión de Gustavo Petro y cada vez que puede lo demuestra.

Esta vez, el jurista habló del complicado momento de seguridad que se vive en un video que subió a su red social X (antes Twitter). En este expone su postura señalando lo que se debería hacer para acabar con el crimen.

(Lea también: ¿Abelardo de la Espriella presidente de Colombia? ¿Espanta? Él ya se puso la banda)

“He querido mandar estos días videos positivos con los que la gente se puede inspirar o se diviertan, pero ante la terrible realidad de Colombia me veo obligado a hacer este video en particular porque el país se está cayendo a pedazos: la delincuencia campea, el terrorismo hace lo que le da la gana”, dijo De La Espriella.

En la pieza audiovisual, el abogado sale exponiendo sus ideas con imágenes del robo que sufrió el actor Juan Pablo Raba el fin de semana en Bogotá, además de fotografías del padre del futbolista de la Selección Colombia, Luis Díaz, quien fue secuestrado por el grupo terrorista Eln.

“Sin seguridad no hay nada. Mientras no apliquemos la ley como corresponde va rumbo al desastre y esto no es fortuito… Eso es lo que quiere el régimen, destruir el país”, indicó.