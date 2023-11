Con el paso de las horas crece la indignación del pueblo colombiano contra la guerrilla del Eln por el secuestro de Luis Manuel Díaz, el padre del jugador de la Selección Colombia Luis Díaz, quien ya completa 11 días en manos del grupo armado.

Aunque se supone que la liberación del familiar del futbolista se tendría que haber dado hace unos días, es la hora en la que sus seres queridos no tienen rastro alguno de su paradero y de su estado de salud.

De hecho, este martes 7 de noviembre Otty Patiño, jefe del equipo negociador del Gobierno con el ELN, aseguró que la liberación tendría que llevarse a cabo hoy mismo.

Mientras se espera que la guerrilla suelte a ‘Mane’, este mismo martes el periodista Luis Carlos Vélez dio a conocer en La FM que la demora está relacionada por un tema de “plata.”

—Me dicen que está enredada la liberación del papá de ‘Lucho’ Díaz por plata— aseguró el director de dicha emisora.

—Uy, muy grave… muy grave. No habría ninguna otra razón para que eso tardara un minuto más y es muy grave que sea un secuestro extorsivo— comentó por su parte Juan Lozano, integrante de la mesa.

—Que están esperando la donación… qué infelices. ¿Cuál es la donación? Ojalá mis fuentes, que están muy bien informadas, estén equivocadas— agregó molesto Vélez.

Juan Lozano continuó con su apreciación y señaló que el Eln había lanzado una advertencia que el Gobierno dejó pasar por alto.

“Eso también pasa por no revirar cuando [Pablo] Beltrán y compañía advirtieron que iban a seguir secuestrando. Eso pasa por haber dejado pasar de agache esas declaraciones que eran una amenaza abierta. El secuestro se ha considerado como uno de los crímenes más atroces en Colombia”, mencionó el periodista.

Por último, la mesa de trabajo tocó el tema de Selección Colombia y Luis Carlos Vélez lamentó que Díaz sea convocado en este momento, pese a que tiene todo el mérito deportivo para ser llamado.

“No tendrían por qué no convocarlo, pero esta barbaridad lo daña todo […]. No debería haber partido y no deberíamos estar enfiestados en momentos de que esto esté pasando. El Eln está haciendo que el país los odie más de lo que los odia y están dañando el clima de la supuesta negociación de paz”, concluyó el comunicador.