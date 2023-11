De los once goles en sus 40 partidos con el Liverpool, el delantero colombiano Luis Díaz anotó este fin de semana, uno de los más especiales de su carrera, que sirvió como un desahogo tras sufrir el secuestro de sus padres, el pasado 28 de octubre. A pesar de que en Inglaterra es prohibido festejar mostrando mensajes personales, debido al duro momento que atraviesa, Díaz no será sancionado.

El guajiro, de 26, quien había entrado desde el banco al minuto 84, se elevó en el área rival y marcó el empate de cabeza en el tiempo añadido, para darle el empate a los ‘Reds devils’ ante Luton Town, en la fecha 12 de la Liga Premier.

🔥🇨🇴 GOL DE LUIS DÍAZ con dedicatoria para su padre, quien continúa secuestrado. Qué pedazo de profesional. pic.twitter.com/VvjbVFiqOz — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 5, 2023

“Libertar para papá”, fue el mensaje que se leyó, cuando ‘Lucho’ se levantó la casaca de su equipo, una noble, pero contundente petición al grupo guerrillero Eln, que tiene en cautiverio a su progenitor desde hace más de una semana. Pero que a la luz del reglamento establecido por la Asociación inglesa de Fútbol está prohibido que los jugadores celebren los goles corriéndose o quitándose la camiseta para mostrar “mensajes personales” y estas acciones, por lo general, se sancionan, pero este no será el caso.

Pese a lo drástico que es el reglamento en Inglaterra, según el diario Daily Mail, “el extremo no afrontará repercusiones por su celebración (…) Dadas las circunstancias excepcionales, y el hecho de que el jugador de 26 años no se quitó completamente la camiseta, se conoció que los dirigentes no presentarán cargos”.

¡No será sancionado!🙌🏽 La FA sanciona a los jugadores que se quitan la camiseta y muestran mensajes personales en la sudadera. Pero, tras el caso de Luis Díaz y su familia, decidió no sancionarlo, por ser algo excepcional. #TigoSportsPA pic.twitter.com/V6NUcTD68X — Tigo Sports PA (@TigoSportsPA) November 7, 2023

Tras la finalización del partido, el futbolista de la Selección Colombia, a donde será convocado a pesar de su situación, se volvió a levantar la camiseta, ante la ovación de todo el estadio Kenilworth Road y las palabras de compañeros y rivales, que se acercaron a él.

El juego del domingo fue la primera aparición del colombiano desde que Luis Manuel Díaz fue capturado en la ciudad de Barrancas, La Guajira, al norte de Colombia. La madre del futbolista también fue privada de su libertad, pero fue rescatada horas después.

🥹 No habría castigo para Luis Díaz 👕Por regla de la FA, los jugadores no se pueden levantar los uniformes para mostrar mensajes personales Pero según Mirror y Daily Mail no será sancionado dadas las circunstancias excepcionales al pedir libertad para su papá🙏#LigaPremierTD pic.twitter.com/ADELn80MhV — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 7, 2023

“Dice mucho de su carácter, de su fortaleza, no mucha gente puede imaginar lo que está pasando. Le apoyamos, sentimos su dolor, aunque a otro nivel. El fútbol a veces en los momentos oscuros puede traer alegría. Le ha dado un poco de alegría a ‘Lucho’ en este momento”, explicó Alisson Becker, portero brasileño al servicio del Liverpool.

“Estamos aquí para él. Ya lo mencionamos la semana pasada, es una situación absolutamente horrible. Con suerte habrá una solución. Estaremos aquí para él y todo el mundo debería apoyarlo. Con suerte se resolverá lo antes posible”, manifestó el defensor neerlandés Virgil Van Dijk, capitán de la escuadra de Anfield.

Mientras tanto, la familia Díaz, al igual que todo el entorno del jugador, continúa a la expectativa por la liberación de Mane, como es conocido del padre de ‘Lucho’. Más de 200 uniformados continúan la búsqueda en la aledaña Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela.

