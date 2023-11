Mientras el colombiano continúa lidiando con una situación familiar por el secuestro de su padre, formó parte del equipo de los Rojos para el encuentro de la Premier League, jugó y marcó el empate.

En declaraciones a Sky Sports después del partido, el portero Alisson elogió la fuerza de carácter de su compañero.

“Dice mucho sobre su carácter, sobre su fuerza interior”, dijo Alisson sobre Díaz.

Y anexó, “no mucha gente puede imaginar por lo que está pasando ahora, aunque estamos cerca de él, por supuesto que lo apoyamos, pero no me imagino lo que siente y está viviendo”.

Alisson sostuvo además: “Sentimos su dolor, pero para él es un nivel diferente. A veces, el fútbol, en momentos oscuros, puede traer alegría a la gente, y algo de alegría a alguien que está pasando apuros. Y creo que el fútbol le está dando una pizca de alegría a Lucho en este momento”.

El brasileño reconoció que han tratado de acompañarlo, de estar pendientes del colombiano, mientras oran por la liberación del padre de Luis Díaz.

“Estamos junto a él para lo que necesite, para que se tome su tiempo. Vino, entrenó, vino al partido, marcó un gol fantástico para nosotros que fue muy importante. Estamos con él al 100 por ciento”, enfatizó.

De igual forma, recordó y reconoció que el fútbol le puede ayudar en momentos difíciles, como le pasó a él. “El fútbol siempre sorprende, a veces en el buen sentido. Me pasó a mí cuando estaba pasando por un momento realmente difícil y me pasó hoy y me pasó otras veces a otras personas”.

Alisson dijo que, al estar en el campo, se concentra en hacer el trabajo bien y eso da un poquito de respiro, en un momento tan difícil, para darle un respiro a la mente. “Cuando estás en el campo estás concentrado en hacer el trabajo, creo que él estaba concentrado en hacer esto, tratar de ayudar al equipo a conseguir los puntos. Y lo hizo por nosotros”.

El Liverpool empató en Luton después de que Luis Díaz anotara el empate en el tiempo de descuento.

El empate en Kenilworth Road puso fin a la racha ganadora del Liverpool, que era de cuatro triunfos consecutivos desde el parón internacional de octubre.

Alisson Becker paid tribute to Luis Diaz after the forward returned to the pitch and scored a stoppage-time equaliser at Luton Town. 🗣️

— Liverpool FC (@LFC) November 5, 2023