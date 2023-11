Este domingo 5 de noviembre, el extremo de la Selección Colombia regresó a una convocatoria del Liverpool luego de ausentarse en dos compromisos por el secuestro de su padre.

Para el juego de este domingo ante Luton Town, el técnico Jurgen Klopp lo mandó al banco de suplentes para darle ingreso si llegaba a necesitarlo en algún momento.

De hecho, hace unos días el propio Klopp aseguró que no presionaría al colombiano y que, después de entrenarse los últimos días, recaería en él la decisión de estar disponible o no.

Desde el momento del calentamiento las cámaras apuntaron al colombiano, quien se mostró tranquilo de estar de nuevo con sus compañeros previo a un partido de Premier League.

Sin embargo, con el juego ya en disputa el guajiro fue enfocado nuevamente y su semblante fue muy diferente, pues apareció mirando a la cancha con la mirada perdida.

Acá, la imagen de Luis Díaz en el banco del Liverpool:

Las palaras del Bambino no quedaron allí y segundos después le mandó un mensaje de apoyo por lo que está pasando.

“Todo el mundo del fútbol abraza a Luis Díaz, sobre todo toda América, en Colombia ni hablar. Colegas en Colombia dicen que es una conmoción en ese país y que la gente está orando por él y su familia”, agregó el narrador argentino.

El apoyo a Luis Díaz también se hizo sentir por parte de los aficionados del Liverpool, quienes lo aplaudieron y corearon su nombre cuando él se dirigía hacia el banquillo.

