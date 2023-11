El futbolista colombiano Luis Díaz está viviendo momentos complicados debido a que su padre, Luis Manuel Díaz, lleva seis días secuestrado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por ahora hay pocas noticias de una liberación.

En la información que surgió este jueves 2 de noviembre, decían que el padre del jugador sería liberado pronto por la coordinación entre la guerrilla y la Policía Nacional, pero hasta ahora no han dado coordenadas y por eso todo sigue siendo una incógnita.

Esta es una situación que ha afectado directamente el tema deportivo de ‘Lucho’, ya que desde que ocurrió la situación el pasado sábado 28 de octubre, el jugador no ha dormido con normalidad y tampoco se ha entrenado, por lo que salió de la convocatoria para el partido contra Nottingham Forest y no fue llamado para el duelo de la Carabao Cup contra el Bournemouth.

Sin embargo, el técnico Jurgen Klopp dio una actualización del momento del futbolista y aseguró que de a pocos ha regresado al trabajo con sus compañeros.

“Estuvo entrenando hace dos días, ayer tuvo una sesión y será parte del equipo. Debemos esperar. Si se siente bien, estará aquí y entrenará con nosotros. La sesión que tuvo se podía ver que cuando está con los chicos está bien, pero también se notaba que no había dormido mucho”, explicó el técnico alemán.

Y agregó: “Solo tenemos que ver cómo está y luego partimos de ahí. Las noticias de Colombia, no las recibo personalmente, siempre las recibo reenviadas. Todo lo que nos da un poco de esperanza es bueno. De hecho, estamos esperando noticias realmente buenas, pero eso es todo”.

Finalmente, sobre cuándo podría regresar a las canchas, el técnico alemán concluyó: “Realmente no puedo decir qué haremos porque simplemente esperamos dónde podemos recoger al chico y partir de ahí. Pero todo depende de él, de que esté disponible o no, y no forzaré nada”.

Cabe recordar que antes de que ocurriera toda la situación, Klopp había tomado la decisión de darle descanso al jugador de 26 años en el partido contra el Toulouse por la Europa League, por lo que el guajiro ya completa 14 días sin competir de forma oficial.

Cuándo vuelve a jugar el Liverpool

Por lo pronto, el conjunto inglés tendrá acción nuevamente este domingo 5 de noviembre cuando enfrente al Luton Town por la jornada 11 de la Premier League a partir de las 11:30 de la mañana.

