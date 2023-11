Mediante un comunicado se conoció la incidencia de este grupo al margen de la ley en el secuestro del papá de Luis Díaz, quien perdió su libertad cuando se transportaba con su esposa, Cilenis Marulanda, por Barracas, La Guajira.

Luis Manuel Díaz perdió su libertad y no se conocen fotos de él, ni donde está, aunque se presume que se lo habrían llevado fuera de Colombia. Lo cierto es que las autoridades lo buscaron por varios días hasta que el mismo Eln, con quien se adelantan unas negociaciones de paz, le confirmó que estaba en su poder.

Los gravísimos hechos demuestran que este grupo guerrillero continúa con el secuestro de personas como uno de sus métodos de financiación y pone en duda las verdaderas intenciones de lograr la paz y vincularse a la sociedad civil.

Aunque desde el mismo momento en el que se conoció que Manuel Díaz fue secuestrado por el Eln se empezó a especular con su liberación, se espera que este hecho se dé este viernes 3 de noviembre o, a más tardar, el sábado 4.

Pulzo contó todos los detalles de lo que pasó luego de que se conocieron los hechos sobre este hecho:

Estas son las últimas noticias que hay sobre el secuestro papá de Luis Díaz por parte del Eln y su posible liberación:

El hombre fue privado de su libertad desde el sábado 28 de octubre. A hoy, 3 de noviembre, lleva casi 6 días, pues los hechos ocurrieron en la tarde de aquel día previo a elecciones.

El jugador no viajó a Colombia por petición de su familia, pero tampoco ha podido estar concentrado en Liverpool. Afortunadamente, el club, el técnico y sus compañeros lo han apoyado mucho en este proceso y aseguran que se le ve bien.

Este viernes, Jürguen Klopp dio a conocer en rueda de prensa que la decisión de jugar o no este fin de semana depende exclusivamente de él.

Jurgen Klopp says it will be up to Luis Diaz if the forward will be available to play for Liverpool against Luton this Sunday pic.twitter.com/5hbT6jSscO

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 3, 2023