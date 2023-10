W Radio continúa acompañando a la comunidad del municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira, que ha quedado consternada e indignada luego del secuestro de uno de sus habitantes más queridos. Se trata del papá del futbolista la selección Colombia Luis Diaz, Luis Manuel Díaz, quién fue secuestrado por hombres armados que se movilizaban en motos.

La W pudo conversar con uno de los familiares, quien relató que minutos antes de lamentable secuestro, el señor Luis Diaz se encontraba con ellos en el barrio. “Duele lo que está pasando”.

“Él salió a echar gasolina, estaba compartiendo con los sobrinos míos, cuando sale y a los 5 minutos que lo habían secuestrado a ‘Mane’, yo salí corriendo hacia donde los papás a abrazarlos y después mandaron unos audios falsos diciendo que ya lo habían liberado, un montaje que hicieron como para que la gente se quedara tranquila y devolviera”, agregó.

Además, señaló que ‘Mane’ Díaz, como es conocido en el barrio Lleras de Barrancas, Guajira, ya había recibido amenazas. “Él ya tenía amenazas, el me contaba (…) las autoridades aún no no han dicho nada (…) la esposa de él debe estar bastante estresada y triste como estamos nosotros, el pueblo está dolido por esto. Es un tipo humilde del municipio que no le ha hecho prejuicio a nadie, nosotros somos sano y como van hacer una cosa de esas”.

Para este martes está convocada una gran movilización en el municipio de Barrancas, para exigir la liberación de Luis Manuel Díaz. Se espera que con antorchas, se movilicen sus amigos, familiares y la comunidad en general, que rechaza lo ocurrido.

W Radio acompañó a la Policía Nacional en uno de los operativos que se realizan en el municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira, para dar con el paradero del papá del futbolista colombiano Luis Díaz, quien fue secuestrado en esa zona del país por hombres armados que se movilizaban en motos.Las autoridades mantienen la recompensa de más de 200 millones de pesos por información que permitía la captura de los responsables de este hecho.

En total, más de 200 hombres entre Fuerzas Militares y Policía están adelantando la búsqueda en uno de los puntos en donde se cree están los secuestradores. “Estamos en plena Serranía del Perijá en esta operación rastrillo, estamos haciendo un barrido por la parte en donde se cree fue llevado el papá de Luis Díaz (…) hay una luz que nos dan los investigadores, estamos orientando la investigación(…) estamos motivando a los moradores para que nos den información, estamos en el contacto con las personas”, señaló en diálogo con La W, el general William René Salamanca, director de la Policía.

Venezuela, según el general, también ha ayudado para ubicar al señor Luis Díaz. “Ayer hablé con el director de Interpol Colombia para que me contara las coordinaciones con Venezuela, para que ayuden. Las informaciones que tenemos es que continúan en territorio colombiano, aquí hay comandos, trajimos personas de inteligencia para analizar cualquier información, también hay un avión de inteligencia que están evaluando con mapa de calor los movimientos”, agregó el general Salamanca.

