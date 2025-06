Mientras se destapa información sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay, Gustavo Petro lanzó un mensaje en el que se refirió a ese tema a propósito de una tragedia que se presentó en Estados Unidos.

El asesinato de la congresista estadounidense Melissa Hortman y su esposo en ese país soltó una pulla desde su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter) a propósito del desarrollo del caso del antes mencionado senador colombiano en el ataque perpetrado el sábado 7 de junio.

“No pasa en EE. UU. lo mismo que conmigo y el terrible atentado al senador Uribe Turbay. Aquí me señalaron sin ninguna prueba, con sevicia, prejuicio y llenos de odio, dirigentes, prensa tradicional, lo cual es aberrante, y algunos militantes de la oposición, como si yo fuera el autor. Jamás he matado u ordenado matar a nadie en mi existencia, porque pienso y creo que la revolución es por la vida, y no creo en la tesis de Nicolo Maquiavelo, sobre que el fin justifica los medios. Tus medios determinan el fin. Yo soy el responsable de ayudar en la investigación y el cuidado de la oposición”, afirmó en el comienzo de su mensaje.