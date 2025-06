Un hombre, al parecer disfrazado de policía, mató a la congresista demócrata Melissa Hortman y a su esposo, Mark, e hirió al senador estatal John Hoffman y a su esposa, Yvette, comunicó el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en la mañana de este sábado 14 de junio de 2025.

I’ve been briefed this morning on an ongoing situation involving targeted shootings in Champlin and Brooklyn Park.

The Minnesota Department of Public Safety and local law enforcement are on the scene. We will share more information soon.

— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) June 14, 2025