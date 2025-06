En el Hard Rock Stadium, de Miami, se dará inicio al nuevo formato del Mundial de Clubes de la Fifa, el cual reemplaza la versión anterior —de solo siete equipos y celebrada anualmente— y ahora se celebra cada cuatro años, es decir, el próximo se jugará en 2029.

Con el objetivo de fortalecer la competencia entre los clubes más importantes del mundo, la Fifa definió criterios específicos para la clasificación. Se dio prioridad a los equipos campeones de las principales competiciones continentales durante los últimos cuatro años y a aquellos mejor posicionados en el ranking de cada confederación.

Cuántos equipos participarán en Mundial de Clubes y cómo quedaron los grupos

En total participarán 32 clubes de distintos países, distribuidos de la siguiente manera:

Grupo A País Palmeiras Brasil Porto Portugal Al Ahjy Egipto Inter Miami Estados Unidos

Grupo B País PSG Francia Atlético de Madrid España Seattle Sounders Estados Unidos Botafogo Brasil

Grupo C País Bayern Munich Alemania Auckland City Nueva Zelanda Boca Juniors Argentina Benfica Portugal

Grupo D País Flamengo Brasil Espérance Sportive de Tunisie Túnez Chelsea Inglaterra Los Ángeles Estados Unidos

Grupo E País River Plate Argentina Urawa Red Diamonds Japón Monterrey México Inter de Milán Italia

Grupo F País Fluminense Brasil Borussia Dortmund Alemania Uslan HD Corea del Sur Mamelodi Sundowns FC Sudáfrica

Grupo G País Man. City Inglaterra Wydad AC Marruecos Al Ain FC Emiratos Árabes Juventus Italia

Grupo H País Real Madrid España Al Hilal Arabia Saudita Pachuca México Salzburgo Austria

Fixture Mundial de Clubes 2025

Calendario completo Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Al Ahly vs. Inter Miami, 14 junio, 7:00 p. m.

Palmeiras vs. Porto, 15 junio, 5:00 p. m.

Palmeiras vs. Al Ahly, 19 junio, 11:00 a. m.

Inter Miami vs. Porto, 19 junio, 2:00 p. m.

Inter Miami vs. Palmeiras, 23 junio, 8:00 p. m.

Porto vs. Al Ahly, 23 junio, 8:00 p. m.

Grupo B

PSG vs. Atlético de Madrid, 15 junio, 2:00 p. m.

Botafogo vs. Seattle Sounders: 15 junio, 9:00 p. m.

PSG vs. Botafogo, 19 junio, 8: 00 p. m.

Seattle Sounders vs. Atlético de Madrid, 19 junio, 7:00 p. m

Atlético de Madrid vs. Botafogo, 23 junio, 2:00 p. m.

Seattle Sounders vs. PSG, 23 junio, 2:00 p. m.

Grupo C

Bayern Múnich vs. Auckland City, 15 junio, 11:00 a. m.

Boca Juniors vs. Benfica, 16 junio, 5:00 p. m.

Bayern Múnich vs. Boca Juniors, 20 junio. 8:00 p. m.

Benfica vs. Auckland City, 20 junio, 11:00 a. m.

Benfica vs. Bayern Múnich, 24 junio, 2:00 p. m.

Auckland City vs. Boca Juniors, 24 junio, 4:00 p. m.

Grupo D

Flamengo vs. Esperance Sportive, 16 junio, 8:00 p. m.

Chelsea vs. LAFC, 16 junio, 2:00 pm.

Flamengo vs. Chelsea, 20 junio, 1:00 p. m.

LAFC vs. Esperance Sportive, 20 junio, 5:00 p. m.

LAFC vs. Flamengo, 24 junio, 8:00 p. m.

Esperance Sportive vs. Chelsea, 24 junio, 8:00 p. m.

Grupo E

River Plate vs. Urawa Red Diamonds, 17 junio, 2:00 p. m.

Monterrey vs. Inter de Milán, 17 junio, 10:00 p. m.

River Plate vs. Monterrey, 21 junio, 9:00 p. m.

Inter de Milán vs. Urawa Red Diamonds, 21 junio, 2:00 p. m .

Inter de Milán vs. River Plate, 25 junio, 8:00 p. m.

Urawa Red Diamonds vs. Monterrey: 25 junio, 8:00 p. m.

Grupo F

Fluminense vs. Borussia Dortmund: 17 junio, 11:00 a. m.

Ulsan vs. Mamelodi Sundowns, 17 junio, 5:00 p. m.

Fluminense vs. Ulsan, 21 junio, 5:00 p. m.

Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund, 21 junio, 11:00 a. m.

Mamelodi Sundowns vs. Fluminense, 25 junio, 2:00 p. m.

Borussia Dortmund vs. Ulsan, 25 junio, 2:00 p. m.

Grupo G

Manchester City vs. Wydad Casablanca, 18 junio, 11:00 a. m.

Al Ain vs. Juventus, 18 junio, 8:00 p. m.

Manchester City vs. Al Ain, 22 junio, 8:00 p. m.

Juventus vs. Wydad Casablanca, 22 junio, 11:00 a. m.

Juventus vs. Manchester City, 26 junio, 2:00 p. m.

Wydad Casablanca vs. Al Ain, 26 junio, 2:00 pm.

Grupo H

Real Madrid vs. Al Hilal, 18 junio, 2:00 p. m.

Pachuca vs. Salzburgo, 18 junio, 5:00 p. m.

Real Madrid vs. Pachuca, 22 junio, 2:00 pm.

Salzburgo vs. Al Hilal, 22 junio – 5:00 p. m.

Salzburgo vs. Real Madrid, 26 junio, 8:00 p. m.

Al Hilal vs. Pachuca, 26 junio, 8:00 p. m.

Octavos de final

Primero grupo C vs. segundo grupo D, 28 junio, 3:00 p. m.

Primero grupo A vs. segundo grupo B, 28 junio, 11:00 a m.

Primero grupo B vs. segundo grupo A, 29 junio, 11:00 a. m.

Primero grupo D vs. segundo grupo C, 29 junio, 3:00 p. m.

Primero grupo E vs. segundo grupo F, 30 junio, 2:00 p. m.

Primero grupo G vs. segundo grupo H, 30 junio, 8:00 p. m.

Primero grupo F vs. segundo grupo E, 1 julio, 8:00 p. m.

Primero grupo H vs. segundo grupo G, 1 julio, 2:00 p. m.

Cuartos de final

Ganador 1E/2F vs. ganador 1G/2H, 4 julio, 2:00 p. m.

Ganador 1A/2B vs. ganador 1C/2D, 4 julio, 8:00 p. m.

Ganador 1B/2A vs. ganador 1D/2C, 5 julio, 11:00 a. m.

Ganador 1H/2G vs. ganador 1F/2E, 5 julio, 3:00 p. m.

Semifinales

Ganadores de los dos primeros cuartos de final, 8 julio, 2:00 pm.

Ganadores de los dos últimos cuartos de fina,: 9 julio, 2:00 pm.

Final

13 julio, 2:00 p. m.

Colombianos que disputarán el Mundial de Clubes

Jerson Lagos, Auckland City.

Richard Ríos, Palmeiras.

Yeimar Gómez, Seattle Sounders.

Eddie Segura, Los Ángeles FC.

Frank Fabra, Boca Juniors.

Jhon Arias, Gabriel Fuentes y Kevin Serna, Fluminense.

Miguel Borja y Kevin Castaño, River Plate.

Stefan Medina, Nelson Deossa y Johan Rojas, Monterrey.

