Poco a poco van apareciendo las piezas faltantes para esclarecer quiénes están detrás del cobarde atentado contra Miguel Uribe. Recientemente, se conoció este 14 de junio la captura de una mujer que estaría implicada en el ataque contra el senador.

Luego de que se revelaron los videos de cámaras de seguridad de los recorridos del menor que disparó, se conoció que hubo otros implicados: tres personas que estaban en un Chevrolet Spark y el conductor de una moto.

El chofer del carro fue capturado recientemente, pero lo relevante fue el testimonio del motociclista que se entregó a las autoridades y que llevó a Modelia al sicario para que cometiera el atentado.

La declaración del conductor de la motocicleta que transportó al joven sicario de 15 años, implicado en el atentado contra el senador Miguel Uribe, ya está en poder de las autoridades y revelaría quién fue la persona que reclutó al menor para cometer el delito. Más en… pic.twitter.com/DhTLcj4cMv — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 15, 2025

Según la declaración del conductor de la moto, revelada este 14 de junio en Noticias Caracol, el implicado aseguró que transportó al joven de 15 años porque recibió un servicio a través de una aplicación de transporte. Ambos llegaron a una cuadra del parque El Golfito, donde Uribe estaba en un mitin con sus seguidores.

De acuerdo con los videos, el motociclista y el menor conversan unos minutos, y según el testimonio recopilado por Caracol, de la primera situación de la que hablaron fue para pagar por la ruta hecha. El sicario le pidió al motero que le chateara a la persona que pidió el servicio, pero hubo inconvenientes.

“En el momento que le escribo, se demora en responder y ahí yo le digo al muchacho que no responden. Él me dice que le regale un minuto del celular; él timbra dos veces, pero no le contestaron”, aseguró en el noticiero citado anteriormente el motociclista implicado.

Ante tal situación, el conductor aseguró que su pasajero le pidió que le compartiera Internet. Acto seguido, sacó un celular blanco del bolsillo para comunicarse con otras personas. El motociclista agregó al medio de comunicación citado que mientras solucionaban el tema de conexión, le llegó una transacción vía Nequi.

No obstante, un detalle que no pasó desapercibido para el sujeto fue que, al momento de llegar al destino, el menor implicado en el intento de homicidio ni siquiera sabía en qué lugar estaba. “Lo único que observo es que cuando llegamos al punto, él no sabía dónde estaba, ya que no conocía el barrio. Él me preguntó cómo se llamaba y yo le respondí: ‘Fontibón'”, agregó el conductor en Caracol.

Finalmente, mientras conversaban, el motociclista detalló que hubo un objeto raro que al sicario se le cayó del bolsillo al momento en el que sacaba su celular. “Se le cae una bolsa, como un paquete de mermelada o salsa de tomate. Cuando veo los videos de lo que pasó, veo que lo capturan y sacan eso del bolsillo”.

El senador y precandidato presidencial continúa luchando por su vida en la clínica Fundación Santa Fe, donde cientos de sus seguidores han ido para rogar por su pronta recuperación. El reciente reporte del centro médico mostró que ha tenido una leve mejoría, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

Por su parte, la mujer capturada este 14 de junio fue hallada en Caquetá y se espera su pronto traslado para que comparezca ante la justicia. Su identidad no será revelada para no obstruir con la investigación.

