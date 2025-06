En medio de las incidencias de la marcha del silencio en Colombia, María Carolina Hoyos Turbay se abrió con un emotivo mensaje en el que dejó en evidencia su realidad en el Día del Padre.

La hermana de Miguel Uribe Turbay recordó a su progenitor, Luis Francisco Hoyos Villegas, en medio de la conmemoración para los papás, aunque soltó una conmovedora confesión sobre el tema desde su cuenta personal de Instagram.

“Hoy no es un Día del Padre cualquiera. Hoy no me siento capaz de celebrar con alegría mientras Miguel, mi hermano, no esté de nuevo con su hijo Alejandro y sus hijas. Me uno al clamor de toda Colombia para mandarle fuerza, fe y esperanza. ¡Que seamos testigos del milagro!”, escribió en la primera parte de su mensaje.