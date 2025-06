Los recientes casos de violencia en el país han provocado indignación en miles de colombianos, teniendo en cuenta que la historia del país ha estado marcada por una serie de hechos que de una u otra forma se han naturalizado por muchos.

Uno de los casos que mayor repercusión ha tenido en este 2025 ha sido el del intento de asesinato contra el senador Miguel Uribe Turbay, quien fue baleado mientras adelantaba un mitin político en el occidente de Bogotá.

Las imágenes que han circulado en medios y redes sociales han dejado en evidencia la frialdad con la que el atacante accionó su arma ante la mirada de decenas de personas. El joven sicario a pocas cuadras del lugar en el que le disparó a Uribe Turbay.

Una vez más, tanto la justicia como los medios han destacado la palabra presunto, algo que no todos entienden y que además causa indignación, pues surge la pregunta de por qué llamar presunto a alguien a quien se le vio atacar al precandidato presidencial.

Qué es la presunción de inocencia

Y es que hay un término de vital que muchos pasan por alto: la presunción de inocencia. La Corte Constitucional en la Sentencia T-097 de 1994 lo explica:

“El principio de la presunción de inocencia impone que la carga de la prueba corresponda a los acusadores y que para desvirtuarla sea necesario que la prueba practicada haya tenido lugar en un juicio, con todas las garantías procesales y formalidades previstas. Para condenar es indispensable la certeza de la culpabilidad, debido a que es la inocencia la que se presume cierta. La culpabilidad debe ser probada bajo las condiciones establecidas por el debido proceso. Cualquier enunciado con pretensión de veracidad establecido por fuera de las formas procesales que protegen el derecho de defensa, es una veracidad espuria que no tiene validez, así cuente con la convicción del juzgador o incluso con la verdad real. Mientras estos supuestos no hayan sido respetados, el investigado continuará gozando del beneficio de la presunción de inocencia”, cita la sentencia.

Por qué se le dice presunto a un delincuente

Sobre el tema, y precisando en el caso de Miguel Uribe, el abogado Guillermo Murillo explicó que es vital que el joven atacante sea sometido a un proceso judicial de lleno.

“La presunción de inocencia en Colombia es un derecho, el cual se considera fundamental para cualquier persona que cursa un proceso penal. Recordemos que existen tanto la verdad judicial, como la verdad material de los hechos, y si bien, materialmente todos pudimos evidenciar en el caso, por ejemplo, de Miguel Uribe, que sucedió una tentativa de asesinato, esa no se fragua primero que todo y segundo, se habla de presunto asesino porque aún no está inmerso en un proceso judicial”, dice Murillo.

El jurista es enfático en señalar que mientras no se demuestre por parte del ente acusador la culpabilidad de la persona, se debe seguir hablando de un presunto, a pesar de que los videos difundidos en redes sociales dejan en evidencia el momento exacto en el que disparó.

“Mientras en el proceso judicial no se le otorgue la carga probatoria al ente acusador que, en este caso en la Fiscalía, donde logré demostrar por medio de un juicio que efectivamente él es culpable del delito, no se puede asumir como asesino, tiene que hablarse no de homicida, sino de un presunto homicida, porque materialmente, si bien todos sabemos que él fue el atacante, judicialmente, tiene que surtirse un proceso en el cual tiene que comprobarse que efectivamente él fue quien cometió el delito”, añadió el abogado.

Puntualmente, Murillo explica que el término de presunción de inocencia es un derecho que cobija a todos los colombianos, razón por la cualquier no puede ser vulnerado. Es decir, mientras no exista una determinación por parte del ente judicial, dicha condición no cambia.

“Es por eso que la presunción de inocencia en Colombia como un derecho fundamental y no puede ser vulnerada hasta que se surtan todas las etapas de un proceso judicial, en este caso, en la justicia penal”, destacó.

