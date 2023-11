Después del sorprendente giro que dio la postura política en Argentina, país que venía con gobiernos de izquierda durante los últimos años y que este domingo eligió al ultraderechista Javier Milei como su nuevo presidente, en Colombia esto no pasó desapercibido y en redes sociales han surgido nombres como el del abogado Abelardo De La Espriella para cumplir la misma labor en el país.

Y es que De La Espriella ha sido muy claro con sus posturas ante varias dificultades que enfrenta el país en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico, entre otros.

(Vea también: ‘Juanda Caribe’ le ganó pleito legal a Yéferson Cossio; Abelardo de la Espriella abogó)

De hecho, Abelardo De La Espriella hace poco publicó un video en el que mencionó varios casos de inseguridad que vive el país, como lo fue el secuestro del papá de Luis Díaz, todo esto en medio de diversos diálogos de paz que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro, al que señaló como “régimen”.

En las imágenes se puede observar al abogado rodeado de armas y afirmando que la seguridad es clave para mantener el rumbo de un país como Colombia.

“Ante la terrible realidad de Colombia me veo obligado a hacer este video. El país se está cayendo a pedazos, la delincuencia campea, el terrorismo hace lo que le da gana, sin seguridad no hay nada. Mientras no apliquemos la ley como corresponde, el país va rumbo al desastre y esto no es fortuito, eso es lo que quiere el régimen, destruir el país. A los delincuentes hay que darles plomo corrido, nada que negociar”, dijo.