Consternados están los seguidores y allegados de la actriz Marilyn Patiño, quien a través de sus redes sociales dio a conocer la noticia del asesinato del papá de sus hijos, quien murió en una masacre que ocurrió en el departamento del Cauca y en hechos que aún son materia de investigación.

(Lea también: Lo que se sabe del exesposo de Marilyn Patiño: vivía en Chía y se dedicaba a la ganadería)

Se trata de Héctor Fabián Bonilla Ulloa, un comerciante y ganadero que fue asesinado cuando se desplazaba hacia su finca desde la ciudad de Cali. La actriz, quien dijo estar muy conmocionada, pidió respeto por la situación y aseguró que no concederá entrevistas para referirse a este tema.

“No deseo hablar con ningún medio de comunicación, esto es un dolor muy grande porque mis hijos han quedado sin papá. No me interesa en lo absoluto venganzas ni represalias contra nadie, pero pido que me dejen quieta, pido que no se metan conmigo, no voy a recibir extorsiones ni ningún tipo de chantaje, todo esto lo tiene en conocimiento el Gaula, las autoridades”, señaló en un video publicado en sus redes sociales.

De igual manera, la firma del reconocido abogado Abelardo de la Espriella anunció a través de un comunicado que asesorará a la actriz en todo este caso, aunque no será una representación penal. El encargado de colaborar con la mujer será el jurista Mauricio Maestre, quien se concentrará en dar el manejo adecuado a esta tragedia que afecta profundamente a la familia Patiño Bonilla.

25 octubre – Comunicado Marilyn Patiño (1) by Fabian Ramirez on Scribd

“En relación con los hechos, es importante destacar que se trata de una situación sumamente confusa y que estamos en conocimiento de las actividades y la investigación que están llevando a cabo las entidades pertinentes. Dado el carácter público de este caso, Marilyn Patiño se abstendrá de referirse a los medios de comunicación, comunicándose exclusivamente a través de su abogado”, manifestó la firma.

Lee También

Posteriormente, Patiño publicó una fotografía junto con su expareja Héctor Fabián Bonilla Ulloa y sus hijos. En el pie de la imagen recordó que su expareja estaría cumpliendo 44 años de edad este martes 24 de octubre.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.