La también modelo y su familia están de luto por la noticia de la muerte de su exesposo, cuyo cuerpo fue hallado sin vida hace unos días cerca de Popayán.

(Vea también: Cuántos hijos tuvo Marilyn Patiño con su exesposo, que murió, y tiempo que duraron)

Aunque son muy pocos los detalles que se conocen de lo sucedido, las primeras informaciones indican que el hombre se dirigía a una finca que tenía en Cauca en compañía de su actual pareja, con quien llevaba al menos dos años de relación y quien habría sido la última persona que lo vio con vida.

La última publicación que se encuentra en la cuenta de Instagram de la actriz y en la que aparecía junto a Bonilla Ulloa aparece con fecha del 24 de diciembre de 2021, cuando compartió un mensaje de Navidad con sus seguidores.

Por medio de un video publicado este martes 24 de octubre, la artista confirmó la triste noticia de la muerte del papá de sus hijos, del que se sabe vivía en un prestigioso conjunto residencial en Chía, Cundinamarca.

“Pido que me respeten mi derecho a la privacidad por mis hijos, es un dolor muy grande porque mis hijos se han quedado sin papá, no me interesan venganzas ni represalias, pero pido que me dejen quieta, pido que no se metan conmigo, no voy a recibir extorsiones ni ningún tipo de chantajes”, aseguró en las imágenes Marilyn Patiño.