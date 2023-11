Expresar una felicitación implica manifestarle a alguien la satisfacción que se experimenta con motivo de algún suceso afortunado para él. Mejor dicho: no se puede felicitar a alguien por quien no se siente simpatía. Por eso, no dejan de ser llamativos los dos mensajes que escribió Gustavo Petro en X (antes Twitter) con ocasión del triunfo de Javier Milei en Argentina.

Milei representa una piedra en el zapato para el proyecto del socialismo del siglo XXI de la izquierda latinoamericana, lo mismo que Daniel Novoa Azín en Ecuador, que derrotó a Luisa González, candidata del prófugo Rafael Correa. Por eso, el mandatario colombiano había intentado incidir en las elecciones de Argentina con un comentario que constituye la intromisión en los asuntos internos de otro país.

“En Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo sino la esperanza de América. Esperanza o barbarie deciden los argentinos. Un Milei que nos regresa a Pinochet y Videla o un Massa que puede abrir caminos de esperanza. No tengan dudas. Nunca hay que votar por la barbarie y siempre hay que votar por la esperanza”, escribió Petro cinco días antes de las elecciones en ese país.

Sin que Milei siquiera hubiera ganado las elecciones y sin que hubiera comenzado su mandato, Petro lo igualó con dos sanguinarios dictadores. No le dio ni el beneficio de la duda ni la posibilidad conocer los resultados de su gestión.

Pero la voz de Petro no encontró eco. Este domingo, Milei derrotó al peronista Sergio Massa, ministro de Hacienda del actual gobierno kirchnerista, con una propuesta diametralmente opuesta a la que el denominado ‘progresismo’ quiere impulsar en la región.

No bien Massa admitió su derrota y poco después de que se conocieran los resultados, Petro se pronunció en X, felicitando al ganador: “Las relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos se mantendrán en el respeto mutuo. Felicito a Milei. Y esperamos del progresimo [sic] argentino las valoraciones que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las lecciones de la historia”. (Subrayado fuera del texto)

Esa felicitación, seca, podría entenderse como un acto necesario de cortesía diplomática. Pero, luego, el presidente colombiano, al comentar un trino del expresidente Iván Duque, cambió radicalmente la perspectiva: “Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos […]”. (Subrayado fuera del texto)

Así, la felicitación resulta un contrasentido pues constituye una ambivalente postura frente a una misma persona o un hecho. Es lo mismo que le están señalando los expertos y la oposición a Petro después del anuncio de que Ecopetrol podría unirse con la petrolera venezolana PDVSA para explorar y explotar gas y petróleo en el vecino país.

No se entiende por qué se profundiza la política de desestimular esas actividades en Colombia y se aprieta a la compañía más importante del país (sus utilidades cayeron casi 50 % en el tercer trimestre de 2023), pero sí resulta válido que explore y explote gas y petróleo en Venezuela.

Aplomo de líderes al comentar elecciones en Argentina

Los encendidos comentarios de Petro contrastan con los de reconocidos líderes de la región, más aplomados:

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil (red social X, antes Twitter): “La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. (…) Le deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará disponible para trabajar junto a nuestros hermanos argentinos”.

Gabriel Boric, presidente de Chile (X): “Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como presidente de Chile trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas”.

Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Mao Ning: Pekín quiere “trabajar con Argentina para proseguir la amistad” entre los dos países y para una “cooperación donde todos ganan”. “China siempre dio mucha importancia al desarrollo de las relaciones entre China y Argentina, en una perspectiva estratégica y largo plazo”. “El desarrollo de las relaciones entre China y Argentina se ha convertido en objeto de consenso general en el conjunto de la sociedad en los dos países y aporta beneficios tangibles para los dos pueblos”.

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay (X): “Saludo al presidente electo Javier Milei. Tenemos mucho para trabajar en conjunto y para mejorar nuestras relaciones bilaterales”.

Guillermo Lasso, presidente saliente de Ecuador (X): “Los argentinos han elegido a Javier Milei como su nuevo presidente en un proceso democrático. El Gobierno del Ecuador felicita al Mandatario electo y le augura el mayor de los éxitos, para que pueda resolver los problemas acuciantes de su país y tomar las decisiones más adecuadas que mejoren la calidad de vida de los argentinos”.

Santiago Peña, presidente de Paraguay (X): “Saludo en nombre el pueblo paraguayo al pueblo hermano argentino, por una ejemplar jornada electoral. Felicito a Javier Milei por su victoria y ofrezco la mano cordial y fraternal del Paraguay para fortalecer las relaciones entre nuestros países. Al gran pueblo argentino ¡salud!”.

Laurentino Cortizo, presidente de Panamá (X): “Felicito al pueblo argentino por la elección de su nuevo presidente @JMilei. Les deseo éxito en esta etapa y confío en que, a través de la cooperación, seguiremos fortaleciendo las relaciones entre ambos países y trabajaremos juntos por el bienestar de nuestros pueblos”.

Presidencia de Perú (X): “El Perú expresa su cálida felicitación a @JMilei por su elección como presidente de la República Argentina. Al desearle el mayor de los éxitos en su gestión, renueva su compromiso de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países”.

Luis Almagro, secretario general de la OEA (X): “Desde @OEA_oficial enviamos nuestras felicitaciones al Presidente electo Javier Milei por su victoria, deseándole éxitos en su gestión que iniciará frente @CasaRosada. Esperamos continuar estrechando lazos de cooperación por la prosperidad y la democracia en la Argentina”.

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos (comunicado): “Estados Unidos felicita al presidente electo de Argentina, Javier Milei, por su victoria en las elecciones de hoy (…). La alta participación y el desarrollo pacífico de la votación son un testimonio de las instituciones electorales y democráticas de Argentina. Esperamos trabajar (…) en prioridades compartidas que beneficien a la población de ambos países, como la protección de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra el cambio climático y la inversión en la clase media”.

Dmitri Feoktistov, embajador de Rusia en Argentina (agencia de prensa TASS): “La futura administración tiene un gran trabajo por delante en la superación de los problemas sociales y económicos, en el fortalecimiento de la unidad de la sociedad, en el aumento del papel y peso de Argentina en los asuntos internacionales. Esperamos que el curso de adhesión a la multipolaridad, la política exterior independiente y la firme protección de los intereses nacionales reciban un mayor desarrollo”.

Donald Trump, expresidente y candidato a la reelección de Estados Unidos (Truth Social): “Estoy muy orgulloso de ti. Cambiarás por completo tú país y harás que Argentina vuelva a ser grande”.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil (X): “Felicitaciones al pueblo argentino por su victoria con @JMilei. La esperanza vuelve a brillar en Sudamérica. (…) Que estos buenos vientos lleguen a Estados Unidos y Brasil para que la honestidad, el progreso y la libertad vuelvan a todos nosotros”.

María Corina Machado, líder opositora venezolana (X): “Felicitaciones a todos los argentinos por un proceso electoral ejemplar, y a su Presidente electo, Javier Milei. La lucha por el cambio y la Libertad avanza en América Latina. Viva Argentina! Viva Venezuela libre!”.

