Los argentinos eligieron este domingo al líder libertario y ultraderechista Javier Milei como su próximo presidente. Así lo reconoció su rival en las urnas, el ministro de Economía peronista Sergio Massa, en un discurso que dio antes de la publicación de los resultados.

“Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, dijo Massa en un discurso ante la militancia en su comando de campaña.