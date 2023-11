El ahorro pensional no es plata de bolsillo del gobierno, no es un cajero automático, es de los ciudadanos, y por lo tanto, hay que protegerlo. Si queremos hacer verdaderas transformaciones, la reforma pensional no puede atentar contra los mercados de capital porque simplemente… pic.twitter.com/eKWEBWhalO

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 18, 2023