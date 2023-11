El próximo miércoles 22 de noviembre, en la Casa de Nariño, se espera que el presidente Gustavo Petro se reúna con Álvaro Uribe Vélez y la bancada del Centro Democrático para hablar sobre la reforma a la salud, que ya se está debatiendo en el Congreso de la República.

El nuevo encuentro entre políticos despertó un sinfín de opiniones, como la de Íngrid Betancourt, quien cuestionó al jefe de Estado por usar al expresidente para limpiar la imagen que el país tiene de su Gobierno.

De hecho, en entrevista con Semana, la excandidata presidencial señaló que Petro no cumple lo que promete, haciendo referencia a la primera reunión que tuvieron en el marco del gran acuerdo nacional.

“Lo que hemos visto es un presidente que no cumple lo que promete. Ya sucedió una primera vez después de las elecciones, él llama a los jefes de los partidos, en particular a Uribe, dialogan, hablan de un gran acuerdo nacional, pero eso siempre es de una sola vía. Y al final de cuentas el momento en el que estamos ahora es de un descalabro total”, dijo.

Y añadió: “Es simplemente una maniobra para que le den oxígeno a Petro, obviamente, Uribe va a pagar unas consecuencias muy duras a nivel de su imagen, de su credibilidad”.

Betancourt, inconforme con la reunión pactada, manifestó que Petro está usando a Uribe para “oxigenarse”, teniendo en cuenta la crisis por la que atraviesa el país.

“Hay una necesidad de Petro de dar la impresión de que puede hablar con personas que están en orillas diferentes. Utilizar a una persona como Uribe para darse oxígeno y ganar tiempo, eso me parece grave”, preciso.

Finalmente, la líder del partido Verde Oxígeno señaló que “desconfía” de la intenciones que tiene Petro con Uribe Vélez, al reiterar que, según ella, el presidente no cumple lo que promete.

“Yo desconfiaría de Petro y creo que todo el país está desconfiando del presidente. Lo que hemos visto es que Petro dice una cosa y hace otra. Yo desconfiaría, no sé si Uribe desconfíe, yo sí. Fíjese que todo lo que dijo que iba a hacer resultó lo contrario. Anunció que lucharía contra la corrupción y no ha habido un Gobierno más corrupto que el de él. Señaló a otros gobiernos de manejar el Congreso a punta de mermelada y él no ha hecho sino repartirla. Ni siquiera ha tratado de convencer. Él impone, rompe a los partidos a punta de mermelada”, concluyó.

