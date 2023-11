El ‘missólogo’ analizó el concurso de belleza y sus candidatas en una conversación con Pulzo.com, en la que señaló que hay dos temas que van a influenciar la clasificación de las finalistas.

El primero, dijo Montañez, es el tema de la inclusión, pues por primera vez en Miss Universo concursan dos mujeres trans; el segundo es un tema político, ya que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha involucrado de manera inusual en la organización.

“Creo que va a ser un concurso político y ahí es donde candidatas, que no voy a decir el nombre de las naciones, pero que no tienen muy buenas relaciones con El Salvador… No sé si eso pudiera afectar, que me parece que no debería ser así […], pero yo sí siento que, sin lugar a dudas, el tema político va a influenciar“, declaró el experto en este video (desde el minuto 15:40):

Y es que Nayib Bukele abrió las puertas de la casa presidencial para recibir a las candidatas y dio un discurso delante de ellas. Asimismo, su gobierno se ha jactado de que el Miss Universo se pudo llevar a cabo en El Salvador gracias a que mejoró la seguridad y bajaron los niveles de homicidios, indicó CNN.

Pese a los resultados, los métodos del presidente salvadoreño han sido cuestionados por varias organizaciones y mandatarios de otras naciones.

Camila Avella no ganaría Miss Universo por relación de Petro con Bukele

Uno de los que ha cuestionado al presidente de El Salvador es Gustavo Petro, que aseguró que se habían instalado “campos de concentración” en ese país, lo que provocó un rifirrafe entre los mandatarios.

Si Miss Universo sí se ve influenciado por la política, como señaló el experto en Pulzo.com, Camila Avella, Miss Colombia, sería una de las que no tendría posibilidades de llevarse la corona.

Andrés Manuel López Obrador (presidente de México) es otro de los que ha criticado la política de seguridad de El Salvador.

Lo cierto es que la Miss Universo 2023 se conocerá este 18 de noviembre, en la ceremonia que se podrá ver en Colombia gratis.

