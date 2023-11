Patricia Bullrich, líder del movimiento Juntos por el Cambio y excandidata presidencial de Argentina, reaccionó a la opinión que dio el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X sobre la victoria de Javier Milei, a quien ha acompañado durante toda su campaña.

Petro, que publicó un primer trino felicitando a Milei por su victoria, luego hizo otra publicación bajándole caña a la elección hecha por el pueblo argentino y hasta lanzó sus primeros ataques contra el nuevo mandatario con el que seguramente tendrá que tratarse.

“Ha ganado la extrema derecha en Argentina: es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos, el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, aseguró Petro.

Al respecto, Bullrich, que también fue exministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, habló con Blu Radio y reaccionó a la postura del presidente colombiano sobre la victoria de Milei.

“Me pareció un poco pasado de tono el tuit del presidente colombiano, con todo respeto a los colombianos. No estuvo a la altura de un presidente que tiene que saludar al presidente de la Argentina electo. Catalogándolo, diciendo que había ganado la ultraderecha, me parece que es una politización que la relación entre Argentina y Colombia no tiene que tener”, señaló.

De igual manera, la excandidata aseguró en la cadena radial que las relaciones entre los dos países deben mantenerse con señales de amistad, como han sido hasta el momento.

Finalmente, Bulrrich explicó cuál fue la clave para que Milei se llevara la victoria en las elecciones: “Decidimos apoyarlo, algo bastante inédito aquí en Argentina, que nunca había pasado y que dio resultado”, expresó en la emisora.

