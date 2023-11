Este domingo 19 de noviembre, Argentina tuvo una jornada electoral para elegir a su nuevo presidente. El economista Javier Milei se impuso en la segunda vuelta frente a Sergio Massa con el 55 % de los votos.

(Lea también: A Petro no le gustó ni poquito el triunfo de Milei; usó trino de Duque para responder)

La victoria de Milei levantó una oleada de reacciones en América Latina. Por ejempo, el presidente Gustavo Petro expresó su descontento frente a ese resultado y, sin el más mínimo asomo de diplomacia, trinó contra el nuevo mandatario argentino.

Por otra parte, la representante Katherine Miranda, mostró que ninguno de los candidatos le gustaba. En X (antes Twitter), la congresista colombiana expresó que no se sabe cuál es peor y recibió una dura respuesta de parte de su colega María Fernanda Carrascal.

Tú. — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) November 19, 2023

La también representante (la que más ha faltado a plenarias por viajar) contestó “tú”, en un claro ataque contra Miranda, con quien ha tenido varios agarrones por sus posturas políticas.

Lee También

Como era de esperarse, la congresista del Partido Alianza Verde no se quedó callada y le devolvió el golpe a Carrascal, preguntándole que si tenía la edad suficiente para ser congresista, dejando en evidencia que le pareció infantil el comentario.

A la representante del Pacto Histórico no le gustó el mensaje de su colega y siguió enfrascada en la pelea, señalando que Miranda la dejó de seguir en X, supuestamente, para que no le pueda responder. Además, fue más allá y le advirtió que no busque votos entre los jóvenes.

Mi colega me dejó de seguir para que no pueda responderle. Solo díganle que la próxima vez que busque el voto de las juventudes, lo piense dos veces. https://t.co/RHUNdzIHCP — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) November 19, 2023

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.