“Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socio de PDVSA en la explotación de campos de gas y de petróleo en Venezuela”, fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro el pasado sábado luego de una reunión que tuvo con el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que fue su cuarta visita a Caracas.

Y es que el viaje de Petro a ese país tuvo la compañía también del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, con el fin de hacer una transición energética que permita abordar mejor los embates de las crisis climática, según lo que ha manifestado el mandatario; sin embargo, en Blu Radio le sacaron al jefe de Estado una entrevista cuando era candidato presidencial y en la que tenía una postura muy diferente a la que hoy tiene sobre extraer petróleo con Venezuela.

“De que me conecte al tubo es mentira. Eso jamás lo propuse ni se me ocurriría porque lo que estoy pensando es una transición a energías limpias, no necesitamos pegarnos a ningún tubo de Venezuela”, fue lo que dijo el entonces aspirante presidencial el 8 de junio de 2022 en la cadena radial.

“No se me ocurriría pegarme al tubo de petróleo de Venezuela”, dijo en entrevista en @BluRadioCo el entonces candidato @petrogustavo el 8 de junio de 2022. Aquí les dejo el enlace de la nota con video incluido. https://t.co/gjCCaGgP11 — Ricardo Ospina (@ricarospina) November 20, 2023

Incluso, lo que deja en evidencia aún más su contradicción es que en aquel momento llegó hasta asegurar que Colombia no necesitaba del petróleo de otros países: “En los próximos cuatro años, si me elige el pueblo colombiano, tenemos reservas suficientes para nuestra refinación y mercado interno y la exportación”.

Petro quería que se celebrara en Venezuela, durante su visita, una cumbre de jefes de Estado, en la que se discuta una creación de redes de energías limpias que ayudará a paliar los efectos de la sequía y la crisis climática.

