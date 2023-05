Se siguen conociendo detalles del feminicidio registrado en la tarde del domingo 14 de mayo, en el centro comercial Unicentro, ubicado al norte de Bogotá. La víctima, Érika Aponte Lugo, no solo había denunciado a su agresor, sino que declaró en su contra para pedir protección. Ese testimonio salió a la luz.

La trabajadora de Jeno’s Pizza (empresa que se pronunció por su asesinato) había llamado el jueves 11 de mayo a la ‘línea de vida’ de la Secretaría Distrital de Integración Social para exponer el caso de violencia familiar que estaba viviendo con el padre de su hijo.

Ese mismo día, según reportó El Tiempo, Érika visitó la comisaría de familia de Soacha para poner en conocimiento de las autoridades el maltrato que sufría a manos de Christian Rincón, su expareja y quien en Unicentro le dio dos disparos luego de una discusión.

“El día 7 de mayo, de 2023, siendo las 10:30 p.m., yo estaba realizando el cierre de donde trabajo y Cristian [sic] se presentó ahí a decirme que necesitaba verme, que me amaba y que quería estar conmigo”, inició relatando Érika sobre uno de los últimos encuentros que tuvo con su expareja, detalló el periódico.

Luego, discutieron porque ella le decía que solo estaba con él por el hijo que tenían, un menor de nueve años que quedó huérfano y cuya custodia empezó a tramitarse este lunes.

“Me fui al parqueadero y cuando iba a prender la moto él me dijo: ‘Espere un momento’. Y cogió un cable [de la moto] que había desconectado y lo volvió a conectar. Yo no me había dado cuenta y le pregunté que por qué hacía eso y me dijo que si no lo hacía yo me iba y no lo esperaba. Me dio mucho miedo. Me pudo haber desconectado los frenos”, le dijo Érika a los funcionarios de la comisaria, citó el rotativo.

De acuerdo con su estremecedor relato, minutos después le habló por WhatsApp para advertirle que si no se quedaba junto a él, atentaría contra su vida, amenaza que lamentablemente cumplió en pleno Día de la Madre.

“Me dice por WhatsApp que si no estoy con él me va a matar, me da miedo que me vuelva a buscar en el trabajo o que me haga algo. Las agresiones por parte de él son constantes. Me dice que me ama, pero luego me dice que soy una hijue… una p… que me fui con otro”, detalló la víctima.

La declaración de la mujer finaliza con un comentario que deja en evidencia lo que vivía todos los días por culpa de su expareja: absoluto miedo. “Con esta denuncia espero tener la seguridad y que la Policía me pueda proteger. Le tengo mucho miedo a Cristian [sic]”, manifestó, agregó El Tiempo.

En la tarde del 14 de mayo se registró el ataque contra Érika Aponte frente a una tienda de Juan Valdez. Las familias que visitaban el lugar corrieron despavoridas al escuchar los disparos.

De acuerdo con el relato de testigos, Christian Rincón —que falleció en la mañana de este lunes— disparó en por lo menos dos oportunidades y no logró impactar a su expareja.

Aponte corrió para intentar escapar, pero llegó a un punto en el que no tuvo salida. Allí le suplicó que no la asesinará. Él no prestó atención y le disparó. Luego, intentó acabar con su propia vida y no lo logró en ese lugar por fallas del arma.