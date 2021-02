green

Este martes, la Policía de Bogotá confirmó que encontró muerto al empresario Michel Correa, quien había desaparecido el lunes luego de que retirara unos dos millones de pesos que, en teoría, le iba a prestar a un amigo. Las causas de su muerte todavía no han sido del todo establecidas, pero esta mañana su hermana, Liliana Correa, declaró que toma fuerza la hipótesis de que el hombre se quitó la vida.

Lo hizo en una entrevista que le concedió al programa ‘Alerta Bogotá’, de la emisora ‘La Cariñosa’. En el diálogo que tuvo con ‘Pacho Alerta’, la mujer contó que su hermano había quebrado económicamente por la pandemia, pero que en la familia se enteraron hasta hace un par de días de muchas situaciones que Correa no les quiso contar.

“Tenía algunos problemas que empezaron a estar económicamente más duros por la pandemia. Es la historia de quiebra económica por pandemia y no sabíamos. Nos empezamos a enterar de muchas cosas en los últimos dos días. Él no contaba, no contaba, como tratando de tapar huecos, y al parecer no logró los sistemas de apalancamiento de su empresa como rentista de capital. Todo esto son conjeturas. Los retiros que se veían en los cajeros electrónicos, el celular apagado, tratando de pagar desesperadamente algunas deudas”, declaró la hermana del empresario este miércoles.

Acto seguido, la mujer hizo referencia a la teoría de que su hermano se suicidó. “La presunción es que fue desesperación. Se quitó la vida. Las autoridades están haciendo todo lo pertinente para descartar otras causales. Nosotros como familia solo queremos decirle a la audiencia que cuiden mucho a sus familiares. Abracen a sus hermanos, a sus papás, a sus hijos”, agregó Correa.

Al respecto, medios de comunicación como Semana establecieron que la Policía encontró un arma de fuego junto al empresario en el momento en el que vieron su cuerpo en parque del barrio Castilla, ubicado en la localidad de Kennedy de Bogotá. Aún no está claro por qué él estaba en esa parte de la ciudad, teniendo en cuenta que vivía en el barrio La Cabrera, cercano al centro comercial Andino.

La hermana de Correa también hizo referencia al contagio con coronavirus que padeció el empresario el mes pasado, que para ella también lo afectó física y mentalmente. De todas maneras, indicó que considera que, el virus no fue el detonante de su fallecimiento, sino la situación que vivía.

“No se lo llevó el COVID y se lo lleva esto. Le pido a la gente que vea las señales que nosotros no vimos. No sabemos si estaba angustiado. Hay muchas cosas que no sabemos, se sabrán más adelante”, declaró la familiar.

La mujer recordó a su hermano de la mejor manera y expresó que toda su familia está enfocada en proteger a los hijos de él. “No tenemos claras muchas cosas. Mi hermano era un empresario exitoso, brillante, inteligente. Muy amado, muy buen papá. Tres hijos pequeños. Mi cuñada está desolada”, aseguró.

Ella también había confirmado algunos detalles relevantes para que los bogotanos dimensionaran lo buen profesional que era su hermano. En medios de comunicación contó que él era ingeniero mecánico con magíster en ingeniería industrial, y que trabajó en empresas grandes, en Telmex, Citigroup, El Espectador, Construyendo País, y tuvo cargos altos en ellas.