Y es que esta misma semana el mandatario se reunió con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O’Brien, y el jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, entre otros funcionarios del gobierno estadounidense.

En esa reunión, Duque ultimó detalles para lo que se anunció como un nuevo ‘Plan Colombia’. Sin embargo, también podría haber sido la oportunidad para mencionar el tema del exjefe paramilitar.

Sin embargo, el periodista Joshua Goodman, de la agencia AP, aseguró que fuentes de la presidencia le confirmaron que el tema no se contempló en ningún momento.

NEW: Colombia president didn't discuss ex paramilitary boss Mancuso in meeting this week w/ Trump aides including @robertcobrien, Colombia govt sources tell @AP. That's despite @IvanDuque demand the ex warlord be extradited upon finishing drug sentence in US, not sent to Italy

