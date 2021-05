green

El presidente Iván Duque dio adelantos sobre las investigaciones que están haciendo las autoridades para dar con el paradero de las personas que han protagonizado hechos vandálicos durante el paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril y aún se mantiene.

El máximo mandatario de Colombia no quiso hacer énfasis en la nacionalidad de las personas que han sido capturadas en medio de estos desmanes, que no son lo más importante dentro de las manifestaciones, pero sí han creado mucha zozobra entre los comerciantes que ya perdieron negocios o que tienen miedo de abrir en medio de las protestas.

“Hemos encontrado en algunos puntos migrantes a quienes han remunerado por hacer bloqueos. Eso se está investigando. Estamos dilucidando quienes fueron los financiadores de esas personas porque ellos sí han confesado que les pagaban entre 50.000 y hasta 70.000 pesos por participar en algunos bloqueos”, dijo el presidente de Colombia.

Además, Iván Duque, quien ya había dicho que vendrán más paros, contó lo que pasará con las próximas personas que sean capturadas participando de este tipo hechos que rompen las leyes, pues ya hay una directriz para capturarlos y que paguen por sus actos.

“Primera decisión. Donde nosotros veamos que hay migrantes participando en actos ilegales, se deportan, y si tienen permiso en Colombia, se judicializan. Pero debemos ser cautos en no decir que eso obedece a una nacionalidad porque aplica para los que vengan de cualquier país”.

El presidente Duque también recordó que se han capturado a miembros de grupos ilegales durante estas manifestaciones, pero considera que los bloqueos en algunas zonas del país están siendo financiados.

“¿A quién le puede convenir que la economía no se mejore? ¿A quien le conviene que las vacunas no lleguen? A mí no me van a decir que los bloqueos en puntos estratégicos son fenómenos espontáneos y los que pescan en río revuelto”, expresó.