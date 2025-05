El trágico asesinato del pastor Marlon Yamith Lora y su familia en Aguachica, Cesar, sigue desatando conmoción meses después del fatídico 29 de diciembre de 2024, fecha en la que la violencia estremeció a los habitantes de este municipio al norte de Colombia. De acuerdo con las autoridades, el atentado estaba dirigido realmente a Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida como ‘la Diabla’, quien ese día se encontraba en el mismo restaurante que los religiosos.

Cinco meses después del trágico suceso, Luis Emel Clavijo Gutiérrez, pastor y amigo de Marlon Lora, compartió declaraciones conmovedoras en el programa ‘Los informantes’, de Caracol Televisión. El hombre relató cómo vivía su oficio junto al líder de la iglesia.

“Nos asignaban los domingos a evangelizar, íbamos en motocicleta, nos gastábamos dos o tres horas y allá haciamos el culto. Marlon se caracterizaba por contar una mochila grande que tenía con una biblia subrayada en colores”, indicó el pastor amigo de Marlon Lora.

Además de eso, el cercano al padre de familia relató a qué se dedicaba antes de vincularse por completo al servicio ministerial: “Cuando llegó a la Iglesia trabajaba como pintor. Fue un hombre tranquilo y Dios le permitió cumplir un sueño”, dijo.

En el mismo video del citado programa se mostraron imágenes de cómo era la humilde casa del pastor Lora, quien vivía en una vivienda junto a su esposa y dos hijos. El cuarto de él y su pareja no tenía ni puerta y contaba con una cama, un ventilador y un espacio para colgar objetos como ropa y otros accesorios. El pastor dejó esa vivienda y una motocicleta.

Por qué se salvó la mamá del pastor Lora de la masacre en Aguachica

Por otra parte, Ángela Barrera, madre del pastor Lora, confesó que, por motivos que aún no logra comprender, decidió a última hora no acompañar a su hijo y su familia ese día en el restaurante, hecho que pudo haberle salvado la vida.

Según relató Barrera, tenía planeado encontrarse con su familia para almorzar el 29 de diciembre en Aguachica. Sin embargo, experimentó un inexplicable malestar que la obligó a desistir de la cita. “Ese domingo me dio un dolor y no pude ir a montarme a la moto. Pensé, ‘cómo voy a ir así’. Me fui a cambiar, pero algo me detuvo y simplemente decidí no ir”, relató Barrera en la entrevista, señalando que luego, al enterarse de la tragedia, sintió que su vida había sido protegida de forma inexplicable.

Las investigaciones de las autoridades han apuntado a que el verdadero objetivo del atentado era ‘la Diabla’, una mujer vinculada presuntamente a actividades ilegales, quien se encontraba en el mismo local al momento de los hechos. La familia Lora Rincón habría sido víctima colateral en medio de la acción armada contra ella, quien fue asesinada un mes después en un hotel de Medellín.

Barrera recordó el desconcierto y la angustia vividos mientras buscaba información que aclarara la situación, hasta que, a través de una publicación en Facebook, se enteró de la verdad: “Vi en el celular una noticia que hablaba de un sicariato de unos pastores en Aguachica. Así fue como realmente supe lo que había pasado”.

