El abogado advirtió en Noticias Caracol que su cliente está en la tarea de recoger diversos documentos y datos para colaborar con la justicia y así corroborar las declaraciones que tienen en entredicho la campaña a la presidencia de su padre.

Cuando le preguntaron por la fecha en la que Petro Burgos presentaría dichas pruebas, Teleki dio vueltas y dijo que su cliente, al que le ha confesado su admiración, ha venido declarando y ha dado información vital para diversas líneas de investigación, aunque resaltó que espera que ese proceso no dure mucho tiempo.

Lanzó otra advertencia y dijo que la información de su defendido “es contundente, veraz, coherente” y demostrará que Nicolás Petro es un testigo creíble que merece un principio de oportunidad.

No obstante, cuando le preguntaron por los elementos diferenciales que le aportarían a la investigación, el abogado volvió a esquivar la pregunta y dijo que la recolección está en proceso y no se puede decir —por el momento— qué documentos tiene.

David Teleki, abogado de Nicolás Petro, habló con Gustavo Petro

Desde Noticias Caracol dieron a entender que el representante legal del delfín Petro se comunicó con el presidente. Cuando le preguntaron a Teleki por dicho diálogo, él dio una vuelta más.

No solo no desmintió la información de Caracol, sino que dejó entrever que la conversación con Gustavo Petro no fue del todo agradable:

“Sobre el particular, no me quiero pronunciar”.

Ese hecho es todo un acontecimiento, teniendo en cuenta que Nicolás Petro no aceptó la visita de su papá en el calabozo, marcando distancia con su padre.

Eso sí, habló de la seguridad de su apoderado y espera que se den las garantías para su estancia en Barranquilla, ya que se podrá defender fuera de prisión.

En ese sentido, Teleki dijo a Noticias RCN que Petro Burgos está tranquilo y expectante, esperando su vuelo a la capital del Atlántico.

Agregó en ese informativo que en los próximos días vendrán las siguientes declaraciones del hijo del primer mandatario, y que se están ultimando detalles con la justicia.