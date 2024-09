El 2 de septiembre se puede señalar como el primer día del paro camionero en Colombia. Lo que inició en Santander se extendió a Bogotá y Tunja, provocando gran traumatismo en el centro del país.

Sin embargo, este 3 de septiembre se notó que no fue nada orquestado, sino una iniciativa de diferentes conductores, lo que puede ser muy perjudicial para el futuro.

El Gobierno ha señalado que hubo diferentes mesas de diálogo con representantes de los camioneros en las que no se llegó a un acuerdo y por eso se tomó la decisión de subir el precio del ACPM. Sin embargo, por lo que han expresado diferentes personas que están en paro, estos no los representan.

Por ejemplo, en Caracol Radio, conductores que están bloqueando las vías de Santander señalaron que Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, no los representa, razón por la que piden que un representante del Gobierno vaya hasta ese punto y hable directamente con ellos.

En Noticias Caracol, Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, fue claro al mencionar que hay conductores que están bloqueando las vías por su cuenta y que los ‘líderes’ no pueden hacer nada.

“En este momento hay gente que no está afiliada a ningún gremio y el desespero hace que hacen esto. Nosotros sabemos que no se deben bloquear vías, que debe haber un corredor humanitario, pero son los mismos camioneros los que bloquean, no somos los gremios”, dijo García, quien sí ha estado en las mesas de negociación.

Esto deja un panorama complicado para el país. Si bien el Gobierno ha dicho que desea sentarse en una mesa con los representantes del gremio, los conductores que se están tomando las vías no se sienten representados por ellos y es posible que las soluciones que les den no sean aceptadas.

Dicen los líderes gremiales que sí tienen claro qué es lo que deben negociar: el incremento del ACPM o el aumento en los fletes, pero el Gobierno ya ha dejado claro que el primero se mantendrá y que del segundo ya hubo un aumento.

“Cada vez que se incrementa el diésel hay que incrementar los fletes y que ellos no pueden incrementar todos los meses los fletes”, explicó el ministro Ricardo Bonila en Caracol Radio, emisora en la que además señaló que fue idea de los transportadores hacer incrementos grandes para ajustar los fletes de una vez y no hacer incrementos pequeños, como sí sucedió con el precio de la gasolina.

El mismo presidente ha hecho mención a la situación financiera que obliga a sí o sí subir el precio. Entre las razones más destacadas dijo que “los grandes empresarios de camiones, dueños de miles de tractomulas, creyeron que el subsidio era un derecho que el pueblo colombiano debe pagarles. Estas empresas desplazan los costos del diésel a los fletes de carga, cosa que no puede hacer el pequeño camionero al que tienen explotado”.

Esto da una luz frente a lo que podría plantearles en los próximos días a esos conductores que tienen un solo vehículo y no una flota completa, como sucede con varias grandes empresas. Este fue el mensaje completo del presidente.

Todo esto lleva a pensar que el paro va para largo. Mientras que el Gobierno habla con un grupo de supuestos representantes y dice que no dará su brazo a torcer, los que están bloqueando las vías aseguran no sentirse representados, razón por la que no van a levantar los bloqueos hasta que consigan hablar con algún representante. ¿Se está hablando con quien no es? ¿Petro realmente está escuchando a el ‘Pueblo’ al que tanto le habla? ¿Quiénes están detrás de estos bloqueos? Son algunas de las dudas que deja esta situación.

¿Qué pasa si el paro camionero dura muchos días?

La situación en el país puede ser muy complicada si los conductores de carga pesada siguen bloqueando las vías tal y como lo están haciendo.

En la actualidad hay una situación complicada para miles de familias que siguen atrapadas en las vías del país y llevan más de 12 horas dentro de buses o carros parqueados en la mitad de la vía. A ellos seguramente los dejarán pasar en las próximas horas, pero si el paro se mantiene muchos días, los efectos se pueden ver en todos los colombianos.

El más evidente es el transporte de alimentos. Así como pasó en el paro nacional del 2021, el costo de muchos alimentos se puede incrementar en las grandes ciudades, mientras que en los centros de producción se empiezan a dañar estos productos. Además, hay productos que pueden empezar a escasear con el pasar de los días.

¿Cuánto duró el paro de camioneros del 2016?

La manifestación más larga de la historia de Colombia la protagonizaron los camioneros en 2016.En aquella oportunidad, los transportadores estuvieron 45 días en las vías del país y provocaron una fuerte subida en la inflación.

En esa oportunidad, los conductores tenían unas peticiones muy parecidas a las actuales. Las peticiones del sector de transportadores fueron básicamente aumentar los costos de los fletes, equilibrio entre oferta y demanda, chatarrización y reducción de precios de los peajes y los combustibles.

El paro comenzó el 7 de junio y terminó 22 de julio, cuando al fin hubo acuerdo entre el Gobierno y los transportadores

