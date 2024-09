Por: El Colombiano

Desde la noche del lunes se agravó la situación en el país por cuenta del paro camionero, principalmente al sur de Bogotá, luego de que el gremio decidiera salir a las calles en rechazo al incremento de $ 1.904 al precio del galón de diésel, que lo llevó a $ 11.360.

A la espera de que este tenso ambiente no se agrave, para la mañana de hoy está convocada una reunión en el ministerio de Transporte, entre Gobierno y representantes del transporte de carga, luego de no ponerse de acuerdo en múltiples espacios sostenidos anteriormente.

¡El #ParoCamionero madruga para paralizar a #Bogotá! ❌ – Portal Usme, estaciones Molinos y Consuelo cerradas. Buses de Transmilenio retornan en Calle 40 sur. Se cancela alimentación. – Manifestaciones en Suba, con Av Ciudad de Cali. Síguenos para estar informado: @NoticiasBta pic.twitter.com/NkPnRZKvXM — NoticiasBta (@NoticiasBta) September 3, 2024

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se mostró preocupado por lo que está ocurriendo y aseveró que la “reacción del gremio de transporte es excesiva” al estar paralizando al país sin tener en cuenta que los colombianos deben ir al trabajo y los niños a estudiar.

En declaraciones a Blu Radio, Bonilla aseguró que el conflicto de los camioneros es que los empresarios no les pagan lo debido y por ello tienen un sistema que no cubre sus costos, pese a que el Gobierno incrementó la tarifa de los fletes a través del Ministerio de Transporte, razón que hoy generó las protestas, al sentir que ahora no podrán con el alza del diésel.

El precio del ACPM ha estado congelado durante 56 meses, acumulando un déficit promedio de $1 billón al mes. Con los $56 billones destinados al subsidio se podría haber invertido en vías, apoyo a la población más vulnerable o en la renovación del parque automotor de carga de 🇨🇴. pic.twitter.com/fJrhBuuTjD — MinHacienda (@MinHacienda) August 31, 2024

También recordó que el precio de ese combustible estaba congelado desde hace 56 meses, por lo que es “imposible” no hacer ajustes como pretende el gremio. Así mismo, descartó la idea de que Ecopetrol compre el petróleo y lo refine al precio que ese sector sugiere.

“La propuesta no puede ser mantener congelado el precio del diésel indefinidamente (…) ellos no quieren que se ajuste el precio, pero tampoco nos dan alternativa”, agregó.

Según los cálculos de Hacienda, el impacto del alza del Acpm en la inflación será entre 0,28 % y 0,30 % para este año, con lo que el incremento del costo de vida cerrará en torno al 5,5%.

Cabe mencionar que el próximo año habrá dos ajustes más, en principio de $2.000 cada uno, pero el Gobierno supervisará los precios internacionales de los combustibles y la inflación en el país para determinar el monto con precisión.

