El tema salió a flote en ‘Mañanas blu’ luego de que la Fiscalía General de la Nación señalara a Fajardo de supuestas irregularidades en la firma de un contrato por 77 millones de dólares cuando este era gobernador de Antioquia.

El monto era para cubrir algunos préstamos con otros bancos, pero el ente acusador aclaró que en ese momento, en 2013, no hubo proyecciones sobre el incremento del precio del dólar, ni un seguro para evitar que esa deuda creciera de 600.000 millones de pesos a más de un billón de pesos.

En consecuencia, varios de los integrantes del programa empezaron a emitir sus puntos de vista, entre ellos el religioso Alberto Linero, que quiso hacer un paragón con el proceso que llevó a la crucifixión y muerte de Jesús.

Fue por ello que le hizo la consulta respectiva al abogado de profesión Héctor Riveros sobre si hubo justicia en ese acontecimiento bíblico.

“Me gustaría que don Héctor Riveros hiciera un análisis del caso de Jesús, para ver qué fallas tuvo, por qué lo mataron, cuál fue la causa, si realmente fue justo o no. Me encantaría que alguien realmente brillante como Héctor me ayudara a entender eso en términos legales”, apuntó Linero.

Sin embargo, antes de obtener respuesta, el también analista Felipe Zuleta intervino para decir que con Jesús hubo falta de garantías.

“Eso de Jesús está lleno de inconsistencias, es la violación al debido derecho, al debido proceso y al derecho de defensa”, apuntó Zuleta con cierto tono de reclamo.

Fue por ello que Riveros aprovechó esta intervención para soltar su frase en referencia a Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, y así ‘matar 2 pájaros de un solo tiro’, pues le sirvió para mostrar su desacuerdo en el tema de Sergio Fajardo y contestarle a Linero.