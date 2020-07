green

Para la columnista, como escribió en Semana este sábado, la obediencia de Iván Duque al expresidente y senador Álvaro Uribe lo ha llevado, incluso, a “cortarse las alas” y errar durante la pandemia .

Dice María Jimena Duzán que el mandatario ha usado el temor de la gente al coronavirus “para maquillar sus propios miedos y construirse un pequeño fortín”, del que cuestiona no haya salido para evitar dar explicaciones a los ciudadanos por su “falta de liderazgo y su inmadurez”.

Incluso, compara que mientras el fiscal Barbosa anda haciendo controvertidos viajes, Duque no salga, cuando “debería estar recorriendo todo el país”. No obstante, cabe mencionar que esta semana el Jefe de Estado no estuvo en su “fortín”, sino que viajó a departamentos como Córdoba, según lo ha destacado él mismo en Twitter, donde entregó ventiladores, al igual que lo hizo este sábado con Medellín, que se declaró en alerta naranja.

Asimismo, la periodista le criticó al Presidente el exceso de decretos con los que ha venido gobernando en los recientes meses, sin rendirle cuentas a nadie, pues Duzán cree que ni siquiera lo hace en su programa diario de televisión (que comparó con un “‘show’ muy al estilo de Jaime Bayly”) y aseguró que el Congreso ha sido cómplice de ello.

“Decidió instaurar un programa dizque para mantener a los colombianos informados sobre el tema del coronavirus. [Pero…] él mismo se pregunta y se responde. Así funciona su rendición de cuentas. Sin rendición, sin cuentas y sin que nadie le riposte del otro lado”, afirmó la periodista, que no es la única que le ha ‘dado palo’ a ese espacio.

En junio, Carlos Castillo, en una columna de El Tiempo, lo catalogó de un programa “insulso”, “en el que mal explica, mal informa y mal interpreta distintos aspectos del país y del Gobierno, bajo el muy mundialmente socorrido pretexto del coronavirus”. En ese momento, periodistas de Blu Radio salieron en defensa del espacio televisivo.

Pero aparte de cómo ha manejado la pandemia, Duzán también reprochó que Duque no se haya pronunciado con contundencia frente a controversias de su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el Ejército, y hasta la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial, en medio de la sonada ‘Ñeñepolítica’.

Igualmente, que no haya sido capaz de “crear puentes con la oposición” ni siquiera en momentos difíciles, como el actual, “por temor a desatar la ira del presidente eterno [Uribe]”, del que la columnista cree que Duque jamás se desligará, como sí lo hizo su antecesor Juan Manuel Santos.

Los más recientes inconvenientes del Gobierno Duque con sus opositores durante la cuarentena han sido con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por el tema de los ventiladores, y el senador Gustavo Petro, que suele estar criticando su mandato y recientemente hasta llamó a la “desobediencia civil”.