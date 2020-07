green

Después de que la alcaldesa Claudia López asegurara que de 305 ventiladores “206 no sirven, tienen un problema en el software y no se pudieron instalar porque no cumplen con los requisitos”, Plata salió a explicar qué fue lo que sucedió.

El funcionario dijo que “no es cierto” que los ventiladores no sirvan, y aclaró que en realidad son “equipos de alta precisión” que “tienen que ser calibrados para operar a más de 2.600 metros” de altura.

Asimismo, confirmó lo dicho por López en cuanto a que se está “trabajando con el fabricante” para solucionarlo, y aseguró que 23 de ellos, los asignados a la clínica Mederi, ya están calibrados.

Decir que los ventiladores que se le dieron a Bogotá no sirven, no es cierto. Los equipos de alta precisión tienen que ser calibrados para operar a más de 2,600mts. Estamos trabajando con el fabricante. Me informan que los 23 equipos enviados a Mederi acaban de quedar calibrados! — Luis Guillermo Plata (@LGPlata) July 8, 2020

Pese a que la alcaldesa aseguró que eran 206 los ventiladores que presentaban problemas, y que solo 99 pudieron comenzar a ser usados, también reconoció que la cantidad que esperaba tener funcionando esta misma semana era de 168. Teniendo en cuenta los 23 que Plata dijo haber puesto en servicio, solo faltarían 46 para completar esa meta.

Hasta la medianoche del martes, López mantenía en su cuenta de Twitter el video sobre los ventiladores, sin hacer aclaración ni referencia alguna al caso.